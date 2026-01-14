#Казахстан в сравнении
Общество

Лишь временная мера – расширение перечня СЗПТ разъяснили в Минторговли

Фрукты, овощи, овощной, супермаркет, продукты питания, минимаркет, продуктовый, социально значимые продукты, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 15:10 Фото: freepik
Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова в своем ответе на депутатский запрос разъяснила цели расширения перечня социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), передает корреспондент Zakon.kz.

Перечень СЗПТ расширен до 31 позиции с января 2026 года.

"Утвержденные изменения направлены на поддержание доступности товаров для потребителей. Расширение перечня является временной мерой и призвано способствовать большей прозрачности ценообразования и формированию понятных и предсказуемых условий работы на рынке. Речь идет об исключении сверхмаржинальности, сокращении избыточных посреднических звеньев, не создающих реальной добавленной стоимости. Ожидаемый результат – снижение инфляционных и ценовых ожиданий. Для населения такие меры несут существенный положительный эффект. За счет ограничения роста цен и установления более прозрачных правил ценообразования повышается доступность социально значимых товаров", – говорится в ответе.

Отмечается, что при формировании перечня учитывался потребительский спрос: в него включены товары, которые пользуются устойчивым интересом у населения и по которым в отдельные периоды могут наблюдаться колебания цен.

Кроме того, из предлагаемых товаров исторически в перечне были 4 (баранина, куры, сыры и чай).

"Что касается 15% торговой надбавки, отмечаем, что регулирование торговых надбавок затрагивает лишь ограниченный круг товаров, тогда как основная часть ассортимента продолжает реализовываться в условиях свободного ценообразования", – добавила Бижанова.

Приказ о расширении перечня СЗПТ был введен в действие 4 января 2026 года.

Азамат Сыздыкбаев
