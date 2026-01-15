#Казахстан в сравнении
Общество

Драку врачей в Костанайской области расследуют полицейские

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 07:50 Фото: polisia.kz
Костанайские полицейские расследуют конфликт с рукоприкладством, возникший между врачами Костанайской районной больницы, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала "Astana TV", инцидент произошел в декабре прошлого года. Между медиками возникла словесная перепалка, которая затем переросла в рукоприкладство. Один медик нанес другому удары по голове, лицу и шее.

По информации правоохранительных органов, сейчас по факту происшествия в больнице проводятся следственные мероприятия.

"По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное выяснение всех обстоятельств произошедшего. По их результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства", – рассказал главный специалист отдела информационной политики ДП Костанайской области Бауржан Касымкан.

14 января депутат Мажилиса Гулдара Нұрым заявила, что молодые врачи в селах остаются без обещанных выплат.

Фото Алия Абди
Алия Абди
