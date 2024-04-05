Полицейские эвакуировали более 90 жителей в Костанайской области

Фото: пресс-служба МВД РК

Полицейские эвакуировали более 90 жителей в Костанайской области. Они помогли спасателям заблаговременно эвакуировать жителей поселка Карамырза в Карасуском районе из-за угроз подтопления, сообщает Zakon.kz.

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