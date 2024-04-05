Полицейские эвакуировали более 90 жителей в Костанайской области
Фото: пресс-служба МВД РК
Полицейские эвакуировали более 90 жителей в Костанайской области. Они помогли спасателям заблаговременно эвакуировать жителей поселка Карамырза в Карасуском районе из-за угроз подтопления, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МВД РК, среди эвакуированных дети, женщины и инвалиды. Тех, кто не может самостоятельно передвигаться, полицейские переносили на руках, используя подручные средства.
"Мужчины остались помогать службам в противопаводковых мероприятиях. Дома, оставленные без присмотра, охраняет местная полиция".Начальник отдела полиции Карасуского района Руслан Тулеубаев
4 апреля в Костанайской области закрыли трассы из-за переливов и тумана.
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