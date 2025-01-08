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Происшествия

В Костанайской области вооруженный налетчик ограбил АЗС

В Костанайской области вооруженный налетчик ограбил АЗС, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 19:30 Фото: polisia.kz
В Аулиекольском районе Костанайской области 8 января полицейские раскрыли разбойное нападение на автозаправочную станцию, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел ночью, когда мужчина, скрывший лицо шарфом и надевший шапку, угрожая ножом, потребовал деньги у оператора АЗС. Под угрозой женщина передала злоумышленнику 33 тысячи тенге, после чего он скрылся.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Суд санкционировал арест подозреваемого сроком на два месяца. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о другом ограблении. Воры-гастролеры ограбили ювелирный бутик в торговом доме Кокшетау. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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