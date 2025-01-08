В Костанайской области вооруженный налетчик ограбил АЗС

В Аулиекольском районе Костанайской области 8 января полицейские раскрыли разбойное нападение на автозаправочную станцию, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел ночью, когда мужчина, скрывший лицо шарфом и надевший шапку, угрожая ножом, потребовал деньги у оператора АЗС. Под угрозой женщина передала злоумышленнику 33 тысячи тенге, после чего он скрылся.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Суд санкционировал арест подозреваемого сроком на два месяца. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о другом ограблении. Воры-гастролеры ограбили ювелирный бутик в торговом доме Кокшетау.