Павлодарские любители зимнего купания просят постоянную купель на Иртыше

Любители экстремального купания в студеной воде просят обеспечить их постоянной купелью на реке Иртыш, сообщает Zakon.kz.

В Павлодаре с каждым годом растет число любителей зимнего плавания, передает "Первый канал "Евразия". Сейчас павлодарскому клубу "моржей" уже больше 60 лет. Большинство участников – люди пенсионного возраста.

"Временных решений уже недостаточно, и городу нужна постоянная оборудованная купель", – уверяют местные "моржи".

С их слов, из-за отсутствия купели они вынуждены коллективно приходить для того, чтобы окунуться в воду. Таким образом, они подстраховывают друг друга.

"Если была бы купель, нам было бы намного легче и проще в этом плане", – отмечают активисты клуба.

Власти сообщают, что стационарную купель на Иртыше планируют установить в следующем году. Пока же традиционно ограничатся временной купелью к празднику Крещения.

19 января весь православный мир отметит Крещение. Верующие смогут искупаться в проруби. Эта традиция является символом духовного обновления и очищения от грехов. Ритуал требует осторожности и имеет ряд противопоказаний, предупреждают врачи. Как не навредить организму, читайте в материале нашего журналиста.