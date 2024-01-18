Безопасные купели, медики и пункты обогрева: как проходят крещенские купания в Астане

Сотни жителей и гостей столицы собрались в местах массовых купаний, чтобы окунуться в крещенскую купель, сообщает Zakon.kz.

Праздничные богослужения в честь одного из главных православных праздников – Крещения Господня – начались во всех православных храмах Казахстана.

Фото: акимат Астаны

"В Астане они проводятся в Успенском кафедральном соборе (улица Куйши дина, 27), Констатино-Еленинском храме (проспект Республики,12), Храме преподобного Серафима Саровского (проспект Богенбай батыра, 8)", – сообщил столичный акимат.





Для безопасного купания в период крещенских купаний были оборудованы купели. В Астане крещенские купания проходят в специально отведенных местах.

Фото: акимат Астаны

"Сотни жителей и гостей столицы собрались в местах массовых купаний, чтобы окунуться в крещенскую купель. Проруби для массовых купаний установлены на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный" (около центрального пляжа)", – отмечается в пресс-релизе ведомства.

Также сообщается, что места для купаний стали доступными после освящения воды с 20:00 18 января до 02:00 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 до 23:00 19 января.

Обеспечивают безопасность жителей во время религиозной церемонии водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний дежурят бригады скорой помощи.

Фото: акимат Астаны

Каждое место организованного купания оборудовано специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками и местами для переодевания. В случае необходимости спасатели и медики готовы разместить людей в пунктах обогрева и оказать медицинскую помощь.

18-19 января 2024 года в Казахстане пройдут крещенские купания. В городах уже определили места для обустройства купелей. Безопасность купающихся будут обеспечивать полиция, спасатели и скорая помощь. О том, как правильно подготовиться к крещенским купаниям, читайте здесь.

