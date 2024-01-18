Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Безопасные купели, медики и пункты обогрева: как проходят крещенские купания в Астане

Безопасные купели, медики и пункты обогрева: как проходят крещенские купания в Астане Фото: акимат Астаны
Сотни жителей и гостей столицы собрались в местах массовых купаний, чтобы окунуться в крещенскую купель, сообщает Zakon.kz.

Праздничные богослужения в честь одного из главных православных праздников – Крещения Господня – начались во всех православных храмах Казахстана.

Крещенские купания в Астане

Фото: акимат Астаны

"В Астане они проводятся в Успенском кафедральном соборе (улица Куйши дина, 27), Констатино-Еленинском храме (проспект Республики,12), Храме преподобного Серафима Саровского (проспект Богенбай батыра, 8)", – сообщил столичный акимат.


Для безопасного купания в период крещенских купаний были оборудованы купели. В Астане крещенские купания проходят в специально отведенных местах.

Крещенские купания в Астане

Фото: акимат Астаны

"Сотни жителей и гостей столицы собрались в местах массовых купаний, чтобы окунуться в крещенскую купель. Проруби для массовых купаний установлены на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный" (около центрального пляжа)", – отмечается в пресс-релизе ведомства.

Также сообщается, что места для купаний стали доступными после освящения воды с 20:00 18 января до 02:00 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 до 23:00 19 января.

Обеспечивают безопасность жителей во время религиозной церемонии водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний дежурят бригады скорой помощи.

Крещенские купания в Астане

Фото: акимат Астаны

Каждое место организованного купания оборудовано специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками и местами для переодевания. В случае необходимости спасатели и медики готовы разместить людей в пунктах обогрева и оказать медицинскую помощь.

18-19 января 2024 года в Казахстане пройдут крещенские купания. В городах уже определили места для обустройства купелей. Безопасность купающихся будут обеспечивать полиция, спасатели и скорая помощь. О том, как правильно подготовиться к крещенским купаниям, читайте здесь.

Читайте также

Токаев проведет переговоры с главой Совета министров Италии
Токаев проведет переговоры с главой Совета министров Италии
Экономика, инвестиции, туризм. О чем еще говорили на встрече президенты Казахстана и Италии
Экономика, инвестиции, туризм. О чем еще говорили на встрече президенты Казахстана и Италии
Наурыз вместо Нового года, причина гибели лебедей и правила отбора на госслужбу – главные события за 18 января
Наурыз вместо Нового года, причина гибели лебедей и правила отбора на госслужбу: главные события 18 января
Диана Абдуллаева
Интересное Астана акимат
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Депутат о контроле мобильных переводов
Депутат о контроле мобильных переводов: Предприниматели едва сводят концы с концами
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: