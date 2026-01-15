Новый медицинский комплекс в Косшы охватит восемь регионов области

Город Косшы, который еще несколько лет назад воспринимался как пригородная зона, постепенно формирует собственный социальный каркас. Один из ключевых элементов этой инфраструктуры – современное здравоохранение. В Косшы завершено строительство поликлиники на тысячу посещений в смену.

Медицинский объект стал частью масштабного инвестиционного проекта, реализованного без привлечения средств из госбюджета, и рассчитан не только на город, но и на жителей сразу нескольких районов Акмолинской области.

Старт строительству был дан в августе 2024 года в ходе рабочей поездки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Косшы. Тогда глава государства поручил ускорить развитие социальной и инженерной инфраструктуры города, в том числе за счет привлечения частных инвестиций в здравоохранение.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

В середине января готовность объекта осмотрели министр здравоохранения Акмарал Альназарова и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Поликлиника полностью введена в эксплуатацию и уже готова принимать пациентов.

"Это уникальный медицинский объект с самым современным оборудованием и высоким качеством оказания услуг. Параллельно в ходе строительства было согласовано оснащение с межобластной больницей города Кокшетау – оборудование однотипное, от одного производителя. Это позволит специалистам проходить обучение и работать как в одной, так и в другой медицинской организации. Оборудование подбиралось именно с учетом этой задачи. Все вопросы были согласованы с профильным министерством", – рассказал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, выступая на открытии медучреждения.

Поликлиника в Косшы построена на частные средства компании "Viamedis Kosshy". В проект вложено около 30 млрд тенге – финансирование пошло не только на само здание, но и на медицинское оборудование, без которого современная клиника просто не работает. При этом объект реализован без привлечения бюджетных средств.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Медцентр изначально проектировался как опорный для большой территории. Здесь будут получать помощь более 100 тысяч человек – жители Косшы и еще семи районов Акмолинской области. Для многих из них это означает возможность лечиться ближе к месту жительства, не выезжая в столицу даже за сложной медицинской помощью.

Проект не ограничивается поликлиникой. Рядом продолжается строительство стационара на 350 коек, в том числе 50 реабилитационных. Его планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году. Это будет полноценная клиника для взрослого населения – с экстренной кардиологией и инсультным центром, нейрохирургией, онкохирургией, лучевой терапией и отделениями медицинской реабилитации. Медицинскую базу стационара сформируют современные технологии – от линейного ускорителя и ПЭТ до МРТ, КТ и ангиографических установок.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Появление такого комплекса меняет саму логику маршрутизации пациентов. Часть потоков, которые сегодня направляются в столичные клиники, сможет оставаться в регионе. Параллельно проект формирует и кадровую инфраструктуру: в поликлинике и стационаре предусмотрено более 700 постоянных рабочих мест. Инвестор также рассматривает строительство жилья и пансионата для медицинских работников.

Открытие поликлиники в Косшы вписывается в общую картину модернизации системы здравоохранения региона. За последние два года в Акмолинской области построено 38 медицинских объектов, что обеспечило доступ к медицинской помощи более чем для 75 тысяч жителей сельских населенных пунктов.