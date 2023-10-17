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В пристоличном регионе Акмолинской области появится новый ФОК

В пристоличном регионе Акмолинской области появится новый ФОК Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
В динамично развивающемся городе Косшы, расположенном рядом с Астаной, подходит к концу строительство первого масштабного физкультурно-оздоровительного комплекса, построенном по программе "Развитие объектов спорта". Заказчиком является ГУ "Отдел строительство города Косшы".

Примечательно, что двухэтажное сооружение построили в шаговой доступности от двух новых школ, которые были презентованы к новому учебному году. Подрядной организацией ТОО "AK Construction Company" на сегодняшний день выполнена львиная доля работ, произведен монтаж конструкции, стяжка пола, подведены наружные инженерные сети.

Представители компании отмечают, что работы ведутся с опережением графика, чтобы жители Косшы, как можно скорее получили долгожданный социально значимый объект.

"На сегодняшний день выполнены работы по строительству наружных инженерных сетей, завершен монтаж колон, начаты работы по монтажу стеновых панелей. Ведутся работы по установке сэндвич панель в блоке Б, установка труб отоплений и водопровода, штукатурка перегородок Б блока. Ведутся работы по благоустройству территории, по установке сэндвич панель кровли в блоке А, установка труб отоплений и водопровода, монтаж крыльца, установка окон блока А и установка вентиляционной системы".Сотрудник компании ТОО "AK Construction Company" Еркин Ахметжанов

Как сообщили в акимате города Косшы, ФОК станет популярным местом времяпровождения горожан, ведь в нем дети и взрослые смогут заниматься сразу несколькими видами спорта.

"Здесь будут работать два детских бассейна и один – для взрослых, длина которого составит 25 метров. На первом этаже будет расположен тренажерный зал, площадки для командных игр – футбола, волейбола, баскетбола. Так же, планируется открывать секции по тейквондо и каратэ, ведь молодежь у нас активная и много тех, кто занимается данными видами единоборств", – акцентировали в акимате города Косшы.

На сегодняшний день работы подходят к концу, положены тротуар и брусчатка, благоустроена территория комплекса. Во дворе здания построили спортивную площадку, до нового года ожидается торжественное открытие ФОКа.

Алма Байгужина

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