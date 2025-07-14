Новый сквер в Косшы станет подарком горожанам ко Дню города

В Косшы началось строительство большого сквера длиной 2,2 км и шириной 20 м. По прогнозам местных властей, эта зеленая зона станет излюбленным местом прогулок для горожан и настоящим украшением города, сообщает Zakon.kz.

Работы идут на восточной стороне улицы Республики – от улицы Алтай до шоссе Каркаралы. Сдать сквер планируют ко Дню города, когда Косшы отметит четвертую годовщину получения статуса города.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Проект реализуется в рамках социальной ответственности бизнеса компанией ТОО "СК Арнау Сервис". Ход работ лично проинспектировал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Иногда мы красиво рисуем, но при реализации проекта появляются недочеты – например, неровно положенная брусчатка. Поэтому нужно внимательно следить, чтобы спешка не повлияла на качество. У нас уже есть опыт: мы построили набережную "Жағалау" и продолжаем реконструкцию общественного пространства "Көк шалғын" в Кокшетау. Косшы – первый город, созданный по указу главы государства. Город заслуживает, чтобы его жители наслаждались комфортными условиями. Новый сквер станет настоящим подарком ко Дню города", – подчеркнул глава региона.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Заместитель генерального директора ТОО "СК Арнау Сервис" Данияр Джексембинов рассказал, что проект включает благоустройство 1600 м по восточной части от надписи "Косшы" и 600 м по западной.

"На сегодня мы завершили отсыпку восточной части и приступаем к работам на западной. В ближайшее время начнем укладывать брусчатку, сажать газон, деревья и кустарники: ель, клен, липу. Всего задействовано порядка 20 единиц спецтехники", – отметил он.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

В этот же день аким области посетил жилой комплекс "Сиреневый сад". Ко Дню города там вручат долгожданные ключи от квартир 103 дольщикам, которые ждали этого момента более десяти лет.