Школьники и студенты в Астане 16 января останутся дома из-за морозов

В Астане из-за ухудшения погодных условий 16 января 2026 года учащиеся первой смены переводятся на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 15 января в управлении образования, онлайн-обучение вводится для учеников 0-11-х (12-х) классов, а также для студентов 1-2-х курсов колледжей, поступивших на базе 9-го класса. Мера распространяется только на первую смену.

Решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями и направлено на обеспечение безопасности учащихся. Образовательный процесс будет организован в дистанционном формате.

Ранее стало известно, что с 20:00 15 января в связи с ухудшением погодных условий в Астане вводятся временные ограничения движения транспорта.

