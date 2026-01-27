#Казахстан в сравнении
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Общество

В Астане школьников 0-6-х классов первой смены перевели на "дистанционку" 28 января

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 19:07 Фото: Zakon.kz
В Астане из-за ухудшения погодных условий учащиеся 0-6-х классов первой смены 28 января 2026 года переводятся на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 января сообщили в управлении образования столицы.

Занятия для школьников будут организованы в онлайн-формате в соответствии с расписанием.

Ранее сообщалось, что 28 января в Астане ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер северо-восточный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -15-17°С.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Сильный мороз в Астане: школьников перевели на "дистанционку"
18:45, 13 января 2026
Сильный мороз в Астане: школьников перевели на "дистанционку"
Школьники и студенты в Астане 16 января останутся дома из-за морозов
18:41, 15 января 2026
Школьники и студенты в Астане 16 января останутся дома из-за морозов
Учеников начальных классов Астаны перевели на дистанционку 11 декабря
20:49, 10 декабря 2025
Учеников начальных классов Астаны перевели на дистанционку 11 декабря
