В Астане школьников 0-6-х классов первой смены перевели на "дистанционку" 28 января

В Астане из-за ухудшения погодных условий учащиеся 0-6-х классов первой смены 28 января 2026 года переводятся на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 января сообщили в управлении образования столицы.

Занятия для школьников будут организованы в онлайн-формате в соответствии с расписанием.

Ранее сообщалось, что 28 января в Астане ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер северо-восточный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -15-17°С.

