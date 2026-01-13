#Казахстан в сравнении
Общество

Сильный мороз в Астане: школьников перевели на "дистанционку"

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 18:45 Фото: Zakon.kz
В Астане в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-9-х классов, обучающиеся в первую смену, 14 января 2026 года переходят на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Об этом вечером 13 января сообщили в управлении образования столицы.

Решение принято в целях обеспечения безопасности школьников. Учебные занятия будут организованы в онлайн-формате согласно действующему расписанию.

Ранее сообщалось, что в Астане 14 января ожидается переменная облачность, небольшой снег, низовая метель. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -26-28°С, днем -20-22°С.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
