Сильный мороз в Астане: школьников перевели на "дистанционку"

Фото: Zakon.kz

В Астане в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-9-х классов, обучающиеся в первую смену, 14 января 2026 года переходят на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Об этом вечером 13 января сообщили в управлении образования столицы. Решение принято в целях обеспечения безопасности школьников. Учебные занятия будут организованы в онлайн-формате согласно действующему расписанию. Ранее сообщалось, что в Астане 14 января ожидается переменная облачность, небольшой снег, низовая метель. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -26-28°С, днем -20-22°С.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: