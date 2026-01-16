О новой угрозе мошенничества через номер 1414 предупреждают казахстанцев

Сотрудники киберполиции области Жетысу встретились с медицинским сообществом и рассказали о новой угрозе мошенничества, связанной с номером 1414, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции региона, с помощью так называемых сообщений от "1414" злоумышленники, представляясь сотрудниками медицинских учреждений, предлагают казахстанцам "записаться на прием".



"Под предлогом подтверждения записи мошенники просят продиктовать коды, поступающие в виде SMS-сообщений, после чего получают доступ к персональным данным и финансам граждан. Сотрудники киберполиции подчеркнули, что официальные медицинские организации и государственные сервисы никогда не запрашивают по телефону или в сообщениях коды подтверждения, пароли и иные конфиденциальные данные. Любые подобные требования являются признаком мошенничества", – отметили в полиции 16 января 2026 года.

Стражи порядка, учитывая, что в медицинские учреждения ежедневно обращается большое количество пожилых людей, попросили медиков донести до них эту информацию.

