Общество

О новой угрозе мошенничества через номер 1414 предупреждают казахстанцев

коллаж с номером 1414, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 13:16 Фото: gov.kz
Сотрудники киберполиции области Жетысу встретились с медицинским сообществом и рассказали о новой угрозе мошенничества, связанной с номером 1414, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции региона, с помощью так называемых сообщений от "1414" злоумышленники, представляясь сотрудниками медицинских учреждений, предлагают казахстанцам "записаться на прием".

"Под предлогом подтверждения записи мошенники просят продиктовать коды, поступающие в виде SMS-сообщений, после чего получают доступ к персональным данным и финансам граждан. Сотрудники киберполиции подчеркнули, что официальные медицинские организации и государственные сервисы никогда не запрашивают по телефону или в сообщениях коды подтверждения, пароли и иные конфиденциальные данные. Любые подобные требования являются признаком мошенничества", – отметили в полиции 16 января 2026 года.

Стражи порядка, учитывая, что в медицинские учреждения ежедневно обращается большое количество пожилых людей, попросили медиков донести до них эту информацию.

Ранее мы рассказывали, как фейковая "Нурай" из Tinder лишила астанчанина 4 млн тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
