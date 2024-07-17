К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414

Казахстанцев убедительно просят не передавать сообщения с кодами, присланные с номера 1414, третьим лицам, сообщает Zakon.kz.

Обращение опубликовали на аккаунте Egov.kz 17 июля 2024 года.

"Уважаемые пользователи! Не передавайте сообщения, направленные от 1414 с кодами, третьим лицам, чтобы не стать жертвой мошенников. Злоумышленники могут воспользоваться кодом из сообщения и получить доступ к вашим цифровым данным, что влечет за собой угрозу стать добычей мошенников", – говорится в обращении.

Кроме того, в Egov напомнили, что, передав третьим лицам свою ЭЦП, "вы практически передаете им возможность юридической подписи, и ответственность за последствия будете нести вы".

Как можно защитить свои данные:

не сообщайте sms-код от 1414 третьим лицам;

ни в коем случае не передавайте ключи ЭЦП третьим лицам;

если сотрудники имеют ключи ЭЦП в организации, то вам необходимо отслеживать отзыв ЭЦП после их увольнения;

сотрудникам, ответственным за подписание официальных бумаг, необходимо выдавать отдельные ключи ЭЦП;

при утере флешки с ключами ЭЦП, необходимо не только выпустить новые ключи, но и отозвать утерянные ключи ЭЦП;

при получении ключей ЭЦП в ЦОН обязательно смените пароль к ним;

не принимайте платную помощь в получении ключей ЭЦП от незнакомых лиц.

"Согласно п. 2 ст. 10 закона РК об ЭЦП, закрытые ключи ЭЦП не могут быть переданы другим лицам. Согласно п. 5 ст. 640 Кодекса, незаконная передача закрытого ключа ЭЦП другим лицам грозит штрафом для физических лиц в размере 10 МРП, а для юридических лиц – 15 МРП", – добавили в Egov.

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