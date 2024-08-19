О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев

Жителей Казахстана предупреждают о новом виде мошенничества, связанным cо сферой жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале aqparatsaqsysy, специализирующимся на извещении людей о новых видах мошенничеств, появилась публикация о том, что казахстанцам стали звонить лже-сотрудники компаний по водоснабжению.

Об этом рассказали подписчики, столкнувшиеся с этим.

"Аферисты звонят на сотовый от лица компаний по водоснабжению и говорят, что нужно сделать поверку счетчиков. Либо они сразу могут сообщить, что срок эксплуатации счетчиков холодной и горячей воды истек, и поэтому их необходимо заменить на новые. Многие люди не знают, когда надо менять счетчики, а у некоторых эти сроки действительно могут подойти. Зато мошенники могут знать многое о вас благодаря нередко утекающим базам с персональными данными на граждан", – пишут авторы поста.

Также аферисты могут раскидывать в почтовые ящики листовки о необходимости проверки или замены счетчиков, указав там свои контактные данные. Либо подделывают квитанции, и также добавляют фейковые уведомления и свои контакты.

"В случае отказа от поверки или замены счетчиков мошенники пугают существенным увеличением платежей за коммунальные расходы. Иногда говорят о штрафах, которых в законодательстве не существует", – продолжают авторы.

Такие действия могут привести к следующим последствиям:

человек заплатит за липовую проверку, которая не будет иметь юридической силы, так как у мошенников нет реальной аккредитации;

вам могут специально вывести из строя счетчики (к примеру, с помощью магнита) и предложат установить новые по завышенной цене. Будут уговаривать сделать это прямо сейчас, чтобы не накрутили показания в разы больше из-за безучетного потребления. Однако при замене на дешевый (но для вас дорогой) счетчик они обязательно повредят пломбу, что является серьезным нарушением. И здесь затраты могут увеличиться уже в стократном размере из-за действительно безучетного потребления;

также мошенники могут якобы проверить качество воды в вашем трубопроводе и сообщить, что она загрязнена и опасна для здоровья. Затем они начнут уговаривать приобрести у них дорогие фильтры, которые, на самом деле, очень дешевые.

Что нужно предпринять, чтобы бы не попасться на такие уловки?

"Изучите паспорт счетчика, найдите сроки его эксплуатации и поверок. Позвоните и уточните по возникшему вопросу в компанию по водоснабжению. Услуги по поверке и замене счетчиков там точно дешевле, чем у мошенников. Контакты могут быть в квитанции или у председателя ОСИ", – рекомендуют казахстанцам.

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