#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.95
594.49
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.95
594.49
6.5
Общество

На 92-м году жизни скончалась сестра Динмухамеда Кунаева

Рауза Кунаева, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 13:42 Фото: imbb.org.kz
Ушла из жизни Рауза Минлиахмедовна Кунаева – крупный казахстанский ученый, сестра Динмухамеда Кунаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из опубликованного 16 января 2026 года сообщения Международного фонда Д.А. Кунаева, коллектив которого выразил соболезнование родным и близким Раузы Минлиахмедовны.

Рауза Кунаева родилась 10 апреля 1934 года в селе Чилик Алматинской области, и является 11-м, самым младшим ребенком среди детей Минлиахмеда и Зауре Кунаевых.

"Разница между Раузой и старшими детьми ее родителей существенна. Так, сестра Амина старше на 27 лет, а Аскар Минлиахмедович старше ее на 5 лет. Рауза Минлиахмедовна училась в трех школах советской Алма-Аты: № 28, № 10 и №36. В 1952 года, Рауза Минлиахмедовна поступила на биолого-почвенный факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, который окончила успешно в 1956 году. С 1957 по 2016 годы работала в системе Академии наук Казахстана, в двух ее институтах: Биохимии (1957-1983 гг.), Молекулярной биологии и биохимии (1983-2016 гг.)", – рассказали в фонде.

Отмечается, что Рауза Кунаева является крупным казахстанским ученым в биологической науке, чьи труды известны далеко за пределами Казахстана.

"Ее отличают высокая интеллигентность и скромность, товарищеское отношение к людям, доброжелательность, умение выслушать. Рауза Менлиахмедовна замужем за крупнейшим правоведом республики Муратом Баймахановым", – продолжили в фонде.

Дочь Раузы Кунаевой и Мурата Баймаханова пошла по стопам отца – Дана Баймаханова является доктором юридических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Раузы Кунаевой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Скончалась личный секретарь Динмухамеда Кунаева
17:23, 06 ноября 2023
Скончалась личный секретарь Динмухамеда Кунаева
Редкое фото Динмухамеда Кунаева с женой появилось в Сети
10:49, 15 декабря 2023
Редкое фото Динмухамеда Кунаева с женой появилось в Сети
В Казнете появилось письмо губернатора штата Нью-Джерси, написанное Динмухамеду Кунаеву
15:56, 04 мая 2024
В Казнете появилось письмо губернатора штата Нью-Джерси, написанное Динмухамеду Кунаеву
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: