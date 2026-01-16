На 92-м году жизни скончалась сестра Динмухамеда Кунаева

Ушла из жизни Рауза Минлиахмедовна Кунаева – крупный казахстанский ученый, сестра Динмухамеда Кунаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из опубликованного 16 января 2026 года сообщения Международного фонда Д.А. Кунаева, коллектив которого выразил соболезнование родным и близким Раузы Минлиахмедовны.

Рауза Кунаева родилась 10 апреля 1934 года в селе Чилик Алматинской области, и является 11-м, самым младшим ребенком среди детей Минлиахмеда и Зауре Кунаевых.

"Разница между Раузой и старшими детьми ее родителей существенна. Так, сестра Амина старше на 27 лет, а Аскар Минлиахмедович старше ее на 5 лет. Рауза Минлиахмедовна училась в трех школах советской Алма-Аты: № 28, № 10 и №36. В 1952 года, Рауза Минлиахмедовна поступила на биолого-почвенный факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, который окончила успешно в 1956 году. С 1957 по 2016 годы работала в системе Академии наук Казахстана, в двух ее институтах: Биохимии (1957-1983 гг.), Молекулярной биологии и биохимии (1983-2016 гг.)", – рассказали в фонде.

Отмечается, что Рауза Кунаева является крупным казахстанским ученым в биологической науке, чьи труды известны далеко за пределами Казахстана.

"Ее отличают высокая интеллигентность и скромность, товарищеское отношение к людям, доброжелательность, умение выслушать. Рауза Менлиахмедовна замужем за крупнейшим правоведом республики Муратом Баймахановым", – продолжили в фонде.

Дочь Раузы Кунаевой и Мурата Баймаханова пошла по стопам отца – Дана Баймаханова является доктором юридических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Раузы Кунаевой.