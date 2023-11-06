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Скончалась личный секретарь Динмухамеда Кунаева

Скончалась личный секретарь Динмухамеда Кунаева Фото: Instagram/museumkunaev
На сотом году ушла из жизни личный секретарь Динмухамеда Кунаева Зинаида Жукова, сообщает Zakon.kz.
"4 ноября на сотом году (26.03.1924 – 4.11. 2023) ушла из жизни Зинаида Петровна Жукова, работавшая личным секретарем у Димаша Ахмедовича Кунаева с 1964 по 1986 годы", – говорится в сообщении. 

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Зинаиды Петровны. 

Динмухамед Ахмедович Кунаев – крупный государственный деятель, первый секретарь Центрального комитета Компартии Казахской ССР, трижды Герой Социалистического Труда, президент Академии наук Казахстана.

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