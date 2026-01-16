#Казахстан в сравнении
Общество

Как на водоемах Казахстана готовятся к празднику Крещения

Крещение , фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 04:40 Фото: Zakon.kz
В эти дни на водоемах по всей стране идет активная подготовка к празднику Крещения Господня, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "КТК", в Казахстане религиозный праздник давно перерос в нечто большее. Испытать себя и окунуться в ледяную воду стремятся люди независимо от конфессии.

"Обычно проходит все очень массово, поэтому наготове и экстренные службы", – говорится в репортаже.

К примеру, в Карагандинской области определили 19 специальных мест для купания. Прорубь оборудовали по всем правилам безопасности. Удобный подход к ней, спуск и освещение. В регионе на сутки с 19 по 20 января прогнозируют до 28 мороза. Поэтому обогревателей в палатках хотят установить побольше. А еще обещают угощать горячим чаем.

В Алматы желающих окунуться будут ждать у 10 купелей. Их оборудуют на территории православных приходов во всех районах города. Причем некоторые будут открыты уже 18 января. Священнослужители напоминают, что крещенские купания – это прежде всего духовная традиция. Важно помнить, что участие в ней должно быть осознанным и ответственным. При этом радушно встретят у проруби любого человека.

"Крещение Господне очень активно отмечают и на западе страны. Правда, в этом году не совсем подходящая погода", – передает корреспондент телеканала.

Например, в Уральске минус 13, однако ледяной ветер пронизывает до костей. А в ближайшие дни морозы усилятся почти до минус 30. Тем не менее подготовка тоже началась. В городе определено 12 мест, но пока организаторы лишь привозят поддоны, елки, которыми традиционно огораживают местность. Рубить проруби будут на выходных.

Самая активная работа в праздничные сутки ждет спасателей и медиков. Они напоминают, купание разрешено только в специально отведенных местах. Алматинцев просят не рисковать здоровьем на прудах или горных реках. Там окунаться запрещено из-за скользких подходов, неустойчивого льда и сильного подледного течения. Медики настоятельно просят людей с различными заболеваниями не испытывать себя на прочность.

"Не стоит подходить к проруби и в состоянии алкогольного опьянения", – предупреждают врачи.

18-19 января 2026 года во всех православных храмах Астаны пройдет празднование Крещения Господня. В пресс-службе столичного акимата подробно рассказали Zakon.kz, где и когда можно будет окунуться в прорубь. В Павлодаре любители зимнего купания наверняка в ожидании Крещения, а крещенские приметы возникли не намного позже самого праздника.

Фото Алия Абди
Алия Абди
