#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
509.63
592.34
6.54
Общество

Взяли кредиты и чуть не лишились квартиры: как в Караганде обманули пенсионеров

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 01:52 Фото: freepik
В Караганде пожилая супружеская пара стала жертвой телефонных мошенников, которые оформили на них крупный кредит, заставили продать драгоценности и даже оформить доверенность на квартиру. От окончательной потери имущества пенсионеров спасли полицейские, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 19 января телеканал "КТК", история началась со стандартной схемы. 62-летней женщине позвонил человек, представившийся сотрудником коммунальной службы, и попросил продиктовать код якобы для проверки счетчиков. В тот день пенсионерка действительно обращалась в сервисную компанию, поэтому не заподозрила обмана.

После этого супругам стали звонить уже "сотрудники столичного ЦОНа" и убеждать, что их пытаются обмануть мошенники. Для убедительности звонившие выходили на видеосвязь в камуфляже, представляясь силовиками.

Под предлогом "защиты средств" злоумышленники оформили на пенсионеров кредит на 6 млн тенге. Затем убедили их сдать в ломбард все золотые украшения и перевести деньги на указанные счета. В завершение аферисты заставили супругов оформить доверенность на куплю-продажу квартиры на неизвестного человека, данные которого передали по телефону.

По дороге пожилая пара привлекла внимание патрульных – автомобиль двигался рывками, то останавливаясь, то резко трогаясь. Полицейские остановили машину за нарушение и заметили, что супруги находятся в сильном стрессе. Выяснив подробности, правоохранители немедленно вмешались и предотвратили дальнейшие действия мошенников.

По факту мошенничества проводится расследование. В полиции в очередной раз призывают граждан не сообщать коды и персональные данные по телефону и немедленно прекращать разговор при подобных звонках.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Акмолинка оформила кредиты и перевела деньги мошенникам, поверив в легкий доход.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Алматинца обманули и оформили кредит на 7 миллионов тенге
13:26, 16 мая 2023
Алматинца обманули и оформили кредит на 7 миллионов тенге
Для жительницы Туркестана помощь в получении пособия обернулась кредитом в 500 тысяч тенге
18:46, 21 июня 2023
Для жительницы Туркестана помощь в получении пособия обернулась кредитом в 500 тысяч тенге
Захват заложников в Актобе: в городе попрощались с погибшими пенсионерами
22:05, 16 января 2025
Захват заложников в Актобе: в городе попрощались с погибшими пенсионерами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: