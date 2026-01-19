Взяли кредиты и чуть не лишились квартиры: как в Караганде обманули пенсионеров

В Караганде пожилая супружеская пара стала жертвой телефонных мошенников, которые оформили на них крупный кредит, заставили продать драгоценности и даже оформить доверенность на квартиру. От окончательной потери имущества пенсионеров спасли полицейские, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 19 января телеканал "КТК", история началась со стандартной схемы. 62-летней женщине позвонил человек, представившийся сотрудником коммунальной службы, и попросил продиктовать код якобы для проверки счетчиков. В тот день пенсионерка действительно обращалась в сервисную компанию, поэтому не заподозрила обмана.

После этого супругам стали звонить уже "сотрудники столичного ЦОНа" и убеждать, что их пытаются обмануть мошенники. Для убедительности звонившие выходили на видеосвязь в камуфляже, представляясь силовиками.

Под предлогом "защиты средств" злоумышленники оформили на пенсионеров кредит на 6 млн тенге. Затем убедили их сдать в ломбард все золотые украшения и перевести деньги на указанные счета. В завершение аферисты заставили супругов оформить доверенность на куплю-продажу квартиры на неизвестного человека, данные которого передали по телефону.

По дороге пожилая пара привлекла внимание патрульных – автомобиль двигался рывками, то останавливаясь, то резко трогаясь. Полицейские остановили машину за нарушение и заметили, что супруги находятся в сильном стрессе. Выяснив подробности, правоохранители немедленно вмешались и предотвратили дальнейшие действия мошенников.

По факту мошенничества проводится расследование. В полиции в очередной раз призывают граждан не сообщать коды и персональные данные по телефону и немедленно прекращать разговор при подобных звонках.

