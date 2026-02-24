#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
События

Мошенники удаленно оформили на казахстанку кредит на 5 млн тенге с ее же телефона

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 14:58 Фото: pexels
Мошенники удаленно оформили на казахстанку кредит, установив на ее телефон поддельное мобильное приложение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 24 февраля 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области, жительнице Уральска позвонили неизвестные и попросили продиктовать SMS-код.

"После звонка и получения SMS-кода злоумышленники связались с потерпевшей повторно, представившись сотрудниками банка и "специалистами" Агентства по финансовому мониторингу. Они сообщили о якобы оформляемом на нее кредите и заявили, что необходимо срочно установить специальное приложение для "отмены операции". Через WhatsApp женщине направили файл для установки программы. Приложение оказалось поддельным и предоставило мошенникам удаленный доступ к ее мобильному устройству", – сообщили в ДП.

В итоге, получив контроль над телефоном, мошенники оформили от имени жертвы кредит на 5 млн тенге и присвоили деньги.

Полиция предупреждает:

  • не устанавливайте приложения по ссылкам, полученным от неизвестных лиц;
  • официальные банковские приложения скачиваются только через AppStore или GooglePlay;
  • государственные органы не направляют файлы для установки через мессенджеры;
  • при подобных звонках немедленно прекращайте разговор.

В Петропавловске женщина отдала мошенникам более 2 млн тенге после звонка с якобы прежней работы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Мошенники оформили на вас кредит: что делать
15:10, 03 декабря 2024
Мошенники оформили на вас кредит: что делать
В Кызылорде женщина поверила мошеннику и оформила кредит на 380 тысяч тенге
21:13, 05 декабря 2023
В Кызылорде женщина поверила мошеннику и оформила кредит на 380 тысяч тенге
Казахстанка тайно оформила на отца крупный кредит
14:22, 28 мая 2024
Казахстанка тайно оформила на отца крупный кредит
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: