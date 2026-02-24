Мошенники удаленно оформили на казахстанку кредит на 5 млн тенге с ее же телефона

Мошенники удаленно оформили на казахстанку кредит, установив на ее телефон поддельное мобильное приложение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 24 февраля 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области, жительнице Уральска позвонили неизвестные и попросили продиктовать SMS-код.

"После звонка и получения SMS-кода злоумышленники связались с потерпевшей повторно, представившись сотрудниками банка и "специалистами" Агентства по финансовому мониторингу. Они сообщили о якобы оформляемом на нее кредите и заявили, что необходимо срочно установить специальное приложение для "отмены операции". Через WhatsApp женщине направили файл для установки программы. Приложение оказалось поддельным и предоставило мошенникам удаленный доступ к ее мобильному устройству", – сообщили в ДП.

В итоге, получив контроль над телефоном, мошенники оформили от имени жертвы кредит на 5 млн тенге и присвоили деньги.

Полиция предупреждает:

не устанавливайте приложения по ссылкам, полученным от неизвестных лиц;

официальные банковские приложения скачиваются только через AppStore или GooglePlay;

государственные органы не направляют файлы для установки через мессенджеры;

при подобных звонках немедленно прекращайте разговор.

В Петропавловске женщина отдала мошенникам более 2 млн тенге после звонка с якобы прежней работы.