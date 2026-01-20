#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Общество

Ел мороженое при -40°С среди льдин Иртыша: казахстанец впечатлил всех

лед, мороз, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 10:58 Фото: pexels
Казахстанцы, дождавшись морозных дней, продолжают активно снимать ролики со снежными приключениями и удивлять общественность, сообщает Zakon.kz.

Так, 33-летний Ержан Калимулла из Усть-Каменогорска среди льдин в Иртыше ел мороженое. На тот момент температура воздуха опустилась до -40°С. Впрочем, судя по довольному лицу казахстанца, его это ничуть не смущало.

Как оказалось, мужчина увлекается закаливанием.

Также, по данным пресс-службы акимата Зайсанского района Восточно-Казахстанской области, в 2008-2009 годах Ержан занял І место в межшкольных соревнованиях по қазақ күресі и дзюдо, стал чемпионом в весовой категории 70 килограммов на соревнованиях среди взрослых. Руководил волейбольной командой.

Пользователи Сети с восторгом отреагировали на увиденное, но пожелали спортсмену быть осторожным.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 10:58
Казахстанский блогер устроил ледяное испытание в водопаде Хоббита

Другие казахстанцы также превращают мороз в источник вдохновения и используют его для ярких экспериментов. Так, житель Усть-Каменогорска запустил дрон и запечатлел заснеженный город с высоты птичьего полета при -40°С. А жительница Семея повторила зимний тренд и покорила соцсети.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Подростка унесло на льдине на реке Иртыш
19:47, 21 марта 2024
Подростка унесло на льдине на реке Иртыш
Обещала мороженое: женщина снимала золотые серьги с детей в Шымкенте
10:38, 20 сентября 2023
Обещала мороженое: женщина снимала золотые серьги с детей в Шымкенте
Кавер Филиппа Киркорова на "Розовое вино" Элджея и Feduk’а впечатлил фанатов
16:46, 06 декабря 2024
Кавер Филиппа Киркорова на "Розовое вино" Элджея и Feduk’а впечатлил фанатов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: