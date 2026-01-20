Ел мороженое при -40°С среди льдин Иртыша: казахстанец впечатлил всех
Так, 33-летний Ержан Калимулла из Усть-Каменогорска среди льдин в Иртыше ел мороженое. На тот момент температура воздуха опустилась до -40°С. Впрочем, судя по довольному лицу казахстанца, его это ничуть не смущало.
Как оказалось, мужчина увлекается закаливанием.
Также, по данным пресс-службы акимата Зайсанского района Восточно-Казахстанской области, в 2008-2009 годах Ержан занял І место в межшкольных соревнованиях по қазақ күресі и дзюдо, стал чемпионом в весовой категории 70 килограммов на соревнованиях среди взрослых. Руководил волейбольной командой.
Пользователи Сети с восторгом отреагировали на увиденное, но пожелали спортсмену быть осторожным.
Материал по теме
Другие казахстанцы также превращают мороз в источник вдохновения и используют его для ярких экспериментов. Так, житель Усть-Каменогорска запустил дрон и запечатлел заснеженный город с высоты птичьего полета при -40°С. А жительница Семея повторила зимний тренд и покорила соцсети.