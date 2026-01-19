Казахстанцы восхитились красотой застывшего города при -40°С
Мороз крепчает на востоке Казахстана. Недавно в селе Шанагатты термометры показывали рекордные -56 °С, а теперь житель Усть-Каменогорска запустил дрон и запечатлел заснеженный город с высоты птичьего полета при -40 °С, сообщает Zakon.kz.
Атмосферное видео нашло большой отклик среди подписчиков. Съемочный процесс проходил в воскресенье, 18 января 2026 года.
В кадре зрителю предстает зимний спектакль – город, застывший в ледяной тишине.
- От видео веет морозом.
- Красота.
- Люблю свой город.
- Зимняя красота.
- Сказка, – пишут очарованные пользователи Сети.
Немного ранее житель Алтая выступил с заявлением, что в его городе температура опустилась до -62°С. Однако синоптики РГП "Казгидромет" сразу же опровергли эти данные.
