#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
512.16
594.72
6.57
Общество

Казахстанцы восхитились красотой застывшего города при -40°С

лед, мороз, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 12:21 Фото: pixabay
Мороз крепчает на востоке Казахстана. Недавно в селе Шанагатты термометры показывали рекордные -56 °С, а теперь житель Усть-Каменогорска запустил дрон и запечатлел заснеженный город с высоты птичьего полета при -40 °С, сообщает Zakon.kz.

Атмосферное видео нашло большой отклик среди подписчиков. Съемочный процесс проходил в воскресенье, 18 января 2026 года.

В кадре зрителю предстает зимний спектакль – город, застывший в ледяной тишине.

  • От видео веет морозом.
  • Красота.
  • Люблю свой город.
  • Зимняя красота.
  • Сказка, – пишут очарованные пользователи Сети.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 12:21
До -56°C опустилась температура в Восточном Казахстане

Немного ранее житель Алтая выступил с заявлением, что в его городе температура опустилась до -62°С. Однако синоптики РГП "Казгидромет" сразу же опровергли эти данные.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанский видеограф показал красоты Алматы с высоты птичьего полета
10:44, 30 марта 2024
Казахстанский видеограф показал красоты Алматы с высоты птичьего полета
Окутанный снегом город близ Алматы показали с высоты птичьего полета
17:50, 15 ноября 2024
Окутанный снегом город близ Алматы показали с высоты птичьего полета
Известный певец восхитился красотой Астаны
10:16, 21 сентября 2024
Известный певец восхитился красотой Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: