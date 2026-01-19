Казахстанцы восхитились красотой застывшего города при -40°С

Фото: pixabay

Мороз крепчает на востоке Казахстана. Недавно в селе Шанагатты термометры показывали рекордные -56 °С, а теперь житель Усть-Каменогорска запустил дрон и запечатлел заснеженный город с высоты птичьего полета при -40 °С, сообщает Zakon.kz.

