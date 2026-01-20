Запретить публикацию персональных данных о пострадавших от насилия детях требует общественница

Президент Международного фонда свободы слова "Әділ сөз" Карла Джаманкулова 20 января 2026 года на V заседании Национального курултая заявила о необходимости внесения некоторых законодательных поправок в части защиты детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что в рамках заседания секции широко обсуждались вопросы средств массовой информации, неправительственных организаций, деятельности общественных советов, правового просвещения и другие актуальные темы.

"В частности, я хотела бы особо отметить предложение нашей коллеги по курултаю, известного адвоката Айман Омаровой, касающееся пересмотра адвокатской системы и введения запрета на распространение в СМИ персональных данных детей, пострадавших от насилия", – сказала Джаманкулова.

Она подчеркнула, что сегодня мы являемся свидетелями не просто крупных изменений мировой реальности, но и глубокой трансформации международной среды.

