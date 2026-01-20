#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Общество

Запретить публикацию персональных данных о пострадавших от насилия детях требует общественница

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 11:54 Фото: pexels
Президент Международного фонда свободы слова "Әділ сөз" Карла Джаманкулова 20 января 2026 года на V заседании Национального курултая заявила о необходимости внесения некоторых законодательных поправок в части защиты детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что в рамках заседания секции широко обсуждались вопросы средств массовой информации, неправительственных организаций, деятельности общественных советов, правового просвещения и другие актуальные темы.

"В частности, я хотела бы особо отметить предложение нашей коллеги по курултаю, известного адвоката Айман Омаровой, касающееся пересмотра адвокатской системы и введения запрета на распространение в СМИ персональных данных детей, пострадавших от насилия", – сказала Джаманкулова.

Она подчеркнула, что сегодня мы являемся свидетелями не просто крупных изменений мировой реальности, но и глубокой трансформации международной среды.

Ранее мы рассказывали, что в Кызылорде стартовал Нацкурултай с участием Токаева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Специальная концепция не нужна – Токаев обозначил, что такое патриотизм в Казахстане
12:49, Сегодня
Специальная концепция не нужна – Токаев обозначил, что такое патриотизм в Казахстане
Нацкурултай с участием Токаева начался в Кызылорде
11:06, Сегодня
Нацкурултай с участием Токаева начался в Кызылорде
Мажилис одобрил законопроект по выплатам детям из Нацфонда
11:17, 14 июня 2023
Мажилис одобрил законопроект по выплатам детям из Нацфонда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: