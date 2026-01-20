Нацкурултай с участием Токаева начался в Кызылорде

В Кызылорде началось V заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе мероприятия президент Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни.

Фото: akorda.kz

Также в курултае принимают участие депутаты, представители кабмина и эксперты.

Отметим, что предыдущие заседания Национального курултая проходили:

2022 год – Улытау;

2023 год – Туркестан;

2024 год – Атырау;

2025 год – Бурабай.

Ранее мы писали, что помощник Касым-Жомарта Токаева раскрыл детали заседания Национального курултая, который состоится 20 января 2026 года в Кызылорде.