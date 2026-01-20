#Казахстан в сравнении
Политика

Нацкурултай с участием Токаева начался в Кызылорде

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 11:06 Фото: akorda.kz
В Кызылорде началось V заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе мероприятия президент Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни.

Фото: akorda.kz

Также в курултае принимают участие депутаты, представители кабмина и эксперты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 11:06
Токаев ознакомился с поступающими предложениями по конституционной реформе

Отметим, что предыдущие заседания Национального курултая проходили:

  • 2022 год – Улытау;
  • 2023 год – Туркестан;
  • 2024 год – Атырау;
  • 2025 год – Бурабай.

Ранее мы писали, что помощник Касым-Жомарта Токаева раскрыл детали заседания Национального курултая, который состоится 20 января 2026 года в Кызылорде.

Азамат Сыздыкбаев
