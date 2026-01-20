Нацкурултай с участием Токаева начался в Кызылорде
Фото: akorda.kz
В Кызылорде началось V заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Zakon.kz.
В ходе мероприятия президент Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни.
Фото: akorda.kz
Также в курултае принимают участие депутаты, представители кабмина и эксперты.
Отметим, что предыдущие заседания Национального курултая проходили:
- 2022 год – Улытау;
- 2023 год – Туркестан;
- 2024 год – Атырау;
- 2025 год – Бурабай.
Ранее мы писали, что помощник Касым-Жомарта Токаева раскрыл детали заседания Национального курултая, который состоится 20 января 2026 года в Кызылорде.
