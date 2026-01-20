#Казахстан в сравнении
Общество

Есентай в опасности: лед и вода могут вызвать новый водоледяной сель в Алматы

лед, река, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 18:01 Фото: pexels
Из-за сильного мороза на реке Есентай в Алматы 18 января 2026 года образовался небольшой водоледяной сель, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы РГП "Казгидромет" на 20 января, это случилось из-за большого количества льда и скопившейся воды в русле реки.

Также специалисты предупреждают, что пока лед и вода еще остаются, есть риск повторного образования водоледяного селя.

18 января 2026 года жители Алматы наблюдали интересное явление на реке Есентай. Большой поток воды сбивал и с большой скоростью уносил ледяную массу. Видео очевидцев вызвало небывалые споры в Сети. Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу "Казселезащита". Специалисты уточнили, что видео настоящее и это не ИИ.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Цифровизация страны станет драйвером модернизации госуправления – эксперт
18:28, Сегодня
Цифровизация страны станет драйвером модернизации госуправления – эксперт
Когда природа сильнее ИИ: что на самом деле произошло на реке Есентай в Алматы
10:25, 19 января 2026
Когда природа сильнее ИИ: что на самом деле произошло на реке Есентай в Алматы
В Алматы ограничат движение близ реки Есентай
10:18, 04 июня 2023
В Алматы ограничат движение близ реки Есентай
