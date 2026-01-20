Есентай в опасности: лед и вода могут вызвать новый водоледяной сель в Алматы

Из-за сильного мороза на реке Есентай в Алматы 18 января 2026 года образовался небольшой водоледяной сель, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы РГП "Казгидромет" на 20 января, это случилось из-за большого количества льда и скопившейся воды в русле реки.

Также специалисты предупреждают, что пока лед и вода еще остаются, есть риск повторного образования водоледяного селя.

18 января 2026 года жители Алматы наблюдали интересное явление на реке Есентай. Большой поток воды сбивал и с большой скоростью уносил ледяную массу. Видео очевидцев вызвало небывалые споры в Сети. Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу "Казселезащита". Специалисты уточнили, что видео настоящее и это не ИИ.

