Казахстанцев из маленького села просят не паниковать из-за спецмероприятий

В небольшом селе Федоровка, расположенном недалеко от Костаная, во вторник, 17 февраля 2026 года, состоятся оперативно-тактические учения, сообщает Zakon.kz.

Так, учения "Федоровка-Антитеррор-2026" пройдут с 15:00 до 17:00 на территории аппарата акима Федоровского района. В связи с этим возле учреждения предусмотрены меры ограничения.

По данным оперативного штаба по борьбе с терроризмом, мероприятие направлено на проверку готовности сил к пресечению террористических угроз.

Также к жителям села следует важное обращение:

"Просим граждан сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации, не допускать распространения ложной информации среди населения и с пониманием отнестись к действиям работников государственных органов, принимающих участие в учениях".

По данным переписи 2021 года, в селе проживало 6976 человек.

9 февраля мы рассказывали, что в Астане правоохранительные органы расследуют серию заведомо ложных сообщений о террористической угрозе в одном из общеобразовательных учреждений города.