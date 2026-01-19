Когда природа сильнее ИИ: что на самом деле произошло на реке Есентай в Алматы

18 января 2026 года жители Алматы наблюдали интересное явление на реке Есентай. Большой поток воды сбивал и с большой скоростью уносил ледяную массу. Видео очевидцев вызвало небывалые споры в Сети, сообщает Zakon.kz.

Житель города разместил ролик на странице в Instagram. Подпись к нему шла следующая:

"Красота и сила природы страшно красива. Река Есентай, 18.01.2026".

Большинство комментаторов пришли к выводу, что видео было сгенерировано при помощи искусственного интеллекта (ИИ).

Страшно даже через экран смотреть.

Красивый кадр. Рахмет.

Повезло очевидцам. Тащусь на такое смотреть. Вроде безопасная ситуация.

В мороз такого не может быть, не весна.

Думала ИИ, пришлось встать с теплой постельки посмотреть в окно, реально.

Страшно, а не красиво.

В такой мороз такой поток как будто бы невозможен. Оттепель не наступила, и впереди морозные дни, откуда вода?

Насколько я знаю, реку Есентай спустили, и там не может быть такого. ИИ точно, – пишут пользователи Сети, выдвигая свои версии произошедшего.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу "Казселезащита". Специалисты уточнили, что видео настоящее и это не ИИ.

Далее в заявлении приведены подробности:

"18 января 2026 года в русле реки Есентай на участке от ул. Жамакаева до отстойника, расположенного южнее пр. Аль-Фараби, зафиксирован шугоход. В ходе совместного обследования с представителями "Казселезащита" и ТОО "Заман Курылыс" установлено, что начало шугохода зафиксировано на участке реки Есентай выше ул. Жамакаева".

Также, по данным сотрудников, возведенные по линии чрезвычайной ситуации стабилизаторы и шпоры позволили снизить скорость водного потока и предотвратить дальнейшее развитие паводковой ситуации.

"На текущий момент гидрологическая обстановка на указанном участке реки стабильная". Пресс-служба "Казселезащиты"

Шугоход – это ежегодное природное явление в зимний период.

Также, согласно данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), возведенные гидротехнические сооружения сработали в штатном режиме и не допустили выхода шуги к объектам городской инфраструктуры.

"Сооружения были построены заранее и эффективно выполнили свою защитную функцию". Пресс-служба ДЧС Алматы

