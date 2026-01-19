Когда природа сильнее ИИ: что на самом деле произошло на реке Есентай в Алматы
Житель города разместил ролик на странице в Instagram. Подпись к нему шла следующая:
"Красота и сила природы страшно красива. Река Есентай, 18.01.2026".
Большинство комментаторов пришли к выводу, что видео было сгенерировано при помощи искусственного интеллекта (ИИ).
- Страшно даже через экран смотреть.
- Красивый кадр. Рахмет.
- Повезло очевидцам. Тащусь на такое смотреть. Вроде безопасная ситуация.
- В мороз такого не может быть, не весна.
- Думала ИИ, пришлось встать с теплой постельки посмотреть в окно, реально.
- Страшно, а не красиво.
- В такой мороз такой поток как будто бы невозможен. Оттепель не наступила, и впереди морозные дни, откуда вода?
- Насколько я знаю, реку Есентай спустили, и там не может быть такого. ИИ точно, – пишут пользователи Сети, выдвигая свои версии произошедшего.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу "Казселезащита". Специалисты уточнили, что видео настоящее и это не ИИ.
Далее в заявлении приведены подробности:
"18 января 2026 года в русле реки Есентай на участке от ул. Жамакаева до отстойника, расположенного южнее пр. Аль-Фараби, зафиксирован шугоход. В ходе совместного обследования с представителями "Казселезащита" и ТОО "Заман Курылыс" установлено, что начало шугохода зафиксировано на участке реки Есентай выше ул. Жамакаева".
Также, по данным сотрудников, возведенные по линии чрезвычайной ситуации стабилизаторы и шпоры позволили снизить скорость водного потока и предотвратить дальнейшее развитие паводковой ситуации.
"На текущий момент гидрологическая обстановка на указанном участке реки стабильная".Пресс-служба "Казселезащиты"
Шугоход – это ежегодное природное явление в зимний период.
Также, согласно данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), возведенные гидротехнические сооружения сработали в штатном режиме и не допустили выхода шуги к объектам городской инфраструктуры.
"Сооружения были построены заранее и эффективно выполнили свою защитную функцию".Пресс-служба ДЧС Алматы
