Кошанов высказался о ключевых изменениях в работе Парламента

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов 21 января 2026 года на пленарном заседании палаты высказался о предстоящих изменениях в парламентской системе, отметив ключевую роль депутатов в реализации политических реформ, инициированных главой государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Кошанов ответил, что 20 января казахстанцы стали свидетелями исторических инициатив главы государства.

"Значительная часть этих инициатив касается будущего нашего Парламента. Депутаты Мажилиса находятся в эпицентре этих изменений. Руководители парламентских фракций, ряд других наших коллег приняли активное участие в деятельности рабочей группы по парламентской реформе. В течение полугода они вырабатывали конкретные нормы и давали рекомендации по структуре и компетенциям будущего обновленного Парламента. Политическая позиция и взгляды каждой партии были учтены президентом", – дополнил он.

По его словам, парламентская реформа открывает путь к пересмотру всей политической системы.

"Создание однопалатного парламента – судьбоносное, крайне необходимое решение для будущего страны. Это конкретизация политической ответственности, усиление институциональной роли партий, профессионализация законодательного процесса. Как сказал глава государства, наша цель – создать влиятельный законодательный орган совершенно нового характера. Это дальнейшее усиление формулы "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство". Сейчас в Мажилисе работают шесть фракций. Мы накопили ценный опыт работы в условиях многопартийности. Эти наработки должны стать основой будущего однопалатного Парламента, который будет формироваться по пропорциональной системе", – сказал Ерлан Кошанов.

Вместе с тем он считает, что отказ от президентской квоты, отмена квоты АНК означает предоставление Парламенту полной автономии.

"Мы видим широкую поддержку реформы со стороны нашего народа. Важно, что эта либеральная инициатива однозначно поддерживается международными политическими организациями, а также полностью соответствует мировому опыту и глобальным конвенциям. Одним словом, в истории отечественного парламентаризма предпринимаются смелые и демократические шаги. Самое главное нововведение – предложение президента назвать будущий парламент Курултаем. Это очень рациональное решение. Название, которое, на мой взгляд, раскрывает природу Парламента как с исторической, так и с современной точки зрения", – озвучил спикер Мажилиса.

Он подчеркнул, что курултай в свое время был основой степной демократии и институтом, определявшим судьбу нации с незапамятных времен.

"Именно эту ответственность президент возлагает на будущий Парламент. Кроме того, в последнее время возрастает потребность в институте, который мог бы объединить нацию, все наше общество. Нужно признать, что в этом ключе Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай полностью выполнили свою миссию. Чтобы систематизировать и активизировать работу в этом направлении, президент предложил создать Народный совет. Он станет площадкой общественного консенсуса и доверия. Стоит отметить, что Народный совет не является эквивалентом Парламента. Это "золотой мост" между государством и народом. Участие в нем этнокультурных центров, крупных общественных объединений, маслихатов и региональных общественных советов позволит повысить его прозрачность и будет способствовать продуктивной совместной работе", – сказал Ерлан Кошанов.

По его словам, таким образом происходит переход к новому формату политической коммуникации и делается шаг к новой политической культуре.

