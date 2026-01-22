#Казахстан в сравнении
Общество

Сенаторы готовы поддержать инициативы Токаева

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 10:19 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Спикер Сената Маулен Ашимбаев 22 января 2026 года на заседании палаты прокомментировал инициативы главы государства, высказанные им на V заседании Национального курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что президентом были высказаны конкретные предложения касательно конституционной и парламентской реформ.

"Также президент высказал свое мнение по названию структуры и полномочиям Парламента. Им были высказаны предложения, предусматривающие реформирование общественно-политических и государственных институтов власти, среди которых – Халык Кенес и вице-президент. Таким образом, на Нацкурултае была определена новая конституционная модель справедливого Казахстана. Специальная комиссия, созданная по указу президента, разработает пакет соответствующих изменений", – сказал Ашимбаев.

Он отметил, что позже данный документ будет вынесен на общенародный референдум.


"Конечная цель инициатив – формирование прочной политической системы, соответствующей принципу "Сильный президент – влиятельный Парламент  – подотчетное правительство". Депутаты Сената готовы полностью поддержать инициативы главы государства и внести достойный вклад в их продвижение", – добавил спикер Сената.

20 января 2026 года на V заседании Национального курултая глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил создать новый государственный орган – Халық Кеңесі.

Азамат Сыздыкбаев
