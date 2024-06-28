Кошанов о работе правительства над законопроектами: Качество остается низким

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов 28 июня на совместном заседании палат Парламента высказался о работе правительства над законопроектами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера Мажилиса, недостатки в подготовке законопроектов повторяются из года в год.

"Хотелось бы остановиться на некоторых проблемных вопросах, с которыми мы сталкиваемся в ходе совместной работы с правительством. Недостатки в подготовке законопроектов повторяются из года в год. Нормы недостаточно проработаны, качество остается низким. Мы говорим об этом каждый год. Также вопрос, который требует особого внимания, – сроки внесения законопроектов в Мажилис", – подчеркнул председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

По его словам, очевидным примером является проект Водного кодекса. Схожая ситуация с проектом Строительного кодекса. Он отметил, что законопроект поступил в крайне "сыром" виде, поэтому депутатам пришлось его дорабатывать и переписывать.

"Отдельно хочу сказать об ответах на депутатские запросы. Депутаты далеко не всегда удовлетворены ими. Здесь вновь повторяется то, о чем мы говорили и ранее. В ответах на депутатские запросы даются неполные, поверхностные ответы, отсутствует конкретика. Государственные органы должны ответственно подходить к подготовке ответов на депутатские запросы", – добавил Ерлан Кошанов.

Ранее депутаты Мажилиса и Сената Парламента завершили работу второй сессии VIII созыва и ушли на каникулы. О том, чем парламентарии займутся в следующей сессии, в материале по ссылке.

