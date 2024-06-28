Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кошанов о работе правительства над законопроектами: Качество остается низким

Ерлан Кошанов, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 11:38 Фото: parlam.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов 28 июня на совместном заседании палат Парламента высказался о работе правительства над законопроектами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера Мажилиса, недостатки в подготовке законопроектов повторяются из года в год.

"Хотелось бы остановиться на некоторых проблемных вопросах, с которыми мы сталкиваемся в ходе совместной работы с правительством. Недостатки в подготовке законопроектов повторяются из года в год. Нормы недостаточно проработаны, качество остается низким. Мы говорим об этом каждый год. Также вопрос, который требует особого внимания, – сроки внесения законопроектов в Мажилис", – подчеркнул председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

По его словам, очевидным примером является проект Водного кодекса. Схожая ситуация с проектом Строительного кодекса. Он отметил, что законопроект поступил в крайне "сыром" виде, поэтому депутатам пришлось его дорабатывать и переписывать. 

"Отдельно хочу сказать об ответах на депутатские запросы. Депутаты далеко не всегда удовлетворены ими. Здесь вновь повторяется то, о чем мы говорили и ранее. В ответах на депутатские запросы даются неполные, поверхностные ответы, отсутствует конкретика. Государственные органы должны ответственно подходить к подготовке ответов на депутатские запросы", – добавил Ерлан Кошанов.

Ранее депутаты Мажилиса и Сената Парламента завершили работу второй сессии VIII созыва и ушли на каникулы. О том, чем парламентарии займутся в следующей сессии, в материале по ссылке.

Читайте также

штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на субботу в 14 областях Казахстана
Двое детей заболели эхинококкозом в Мангистауской области
Двое детей заболели эхинококкозом в Мангистауской области
Алименты за внука будет выплачивать бабушка в ЗКО
Алименты за внука будет выплачивать бабушка в ЗКО
Тамила Языкова
Мажилис Парламента РК Правительство РК Кошанов Ерлан Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: