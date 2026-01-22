Значительной нагрузки на ЕНПФ не будет: Минтруда о подписанном с Монголией соглашении

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай 22 января 2026 года на заседании Сената прокомментировала возможную дополнительную нагрузку на ЕНПФ вследствие ратифицированного соглашения с Монголией о пенсионных накоплениях, передает корреспондент Zakon.kz.

Соглашение предусматривает механизмы взаимного признания трудового стажа в солидарной пенсионной системе, а также зачета в трудовой стаж периодов прохождения военной службы и времени обучения в организациях высшего и среднего специального образования.

"Учитывая незначительный отток наших граждан в Монголию, по данным МИД, порядка 2,2 тысячи человек выехали за последний 21 год. К примеру, в прошлом году лиц, достигших пенсионного возраста и выехавших в Монголию, было всего 7 человек. Соответственно, значительной нагрузки на ЕНПФ не ожидается", – заверила Шегай.

Что касается выплаты льготной пенсии, отметила она, прибывшим в статусе кандаса на постоянное проживание на территории РК до момента их выхода из гражданства Монголии и принятия гражданства Казахстана выплаты будут продолжаться.

Депутаты Сената 22 января 2026 года ратифицировали соглашение между правительством Казахстана и правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере.