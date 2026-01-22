Казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления в Монголии

Депутаты Сената 22 января 2026 года ратифицировали соглашение между правительством Казахстана и правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил сенатор Амангельды Есбай, соглашение, направленное на активизацию двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Монголией в области пенсионного обеспечения, было подписано в городе Улан-Баторе в рамках официального визита главы государства в Монголию 29 октября 2024 года.

"Рассматриваемый закон предусматривает ратификацию данного международного соглашения. Цель соглашения – регулирование правовых отношений в сфере назначения пенсионных выплат физическим лицам. В частности, предусматриваются механизмы взаимного признания трудового стажа в солидарной пенсионной системе, а также зачета в трудовой стаж периодов прохождения военной службы и времени обучения в организациях высшего и среднего специального образования", – сказал депутат.

Кроме того, соглашением предусмотрена новая форма сотрудничества между Казахстаном и Монголией в части экспорта накопительных пенсий.

Данная мера направлена на обеспечение возможности использования пенсионных накоплений граждан на территории другого государства.

В рамках соглашения устанавливается порядок подтверждения трудового стажа, накопленного на территориях двух стран, для назначения пенсионных выплат.

Это является важным шагом с точки зрения защиты социальных прав граждан.

Ранее мы писали, что Монголия и Казахстан будут взаимно учитывать стаж для пенсионных выплат.