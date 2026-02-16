#Референдум-2026
#Казахмыс
Политика

Аким Алматы назначил первого заместителя

Алмасхан Сматлаев, чиновник, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 12:32 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Назначен первый заместитель акима Алматы. Им стал Алмасхан Сматлаев, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы городского ведомства, распоряжением акима Дархана Сатыбалды Алмасхан Сматлаев стал первым заместителем акима.

Данное решение, как уточнили в акимате, согласовано с Администрацией президента РК.

Известно, что в новой должности Сматлаев будет курировать вопросы благоустройства, энергетики и ЖКХ, транспорта и дорог.

Также у акима есть четыре заместителя: Абзал Нукенов, Нурлан Абдрахим, Олжас Смагулов и Бейбут Шаханов.

Согласно информации, опубликованной на сайте акимата, Алмасхан Сматлаев родился в 1989 году. Окончил Финансовый университет (РФ) по специальностям: "экономика", "финансы" и "государственное и муниципальное управление", а также Блумсбергский университет (США) по специальности "международная экономика".

Служебную карьеру начинал в 2009 году в бизнес-структуре.

Уже с 2012 по 2014 год являлся консультантом, советником Секретариата члена коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.

С 2014 по 2016 год – помощник акима Восточно-Казахстанской области.

С 2016 по 2018 год – руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области.

С 2018 по 2020 год – заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

С 2020 по 2023 год – первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

С 2023 по 2025 год – государственный инспектор Администрации президента РК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 12:32
Новым замакима Алматы стал госинспектор Администрации президента

С августа 2025 года по февраль 2026 года – заместитель акима Алматы.

Первым заместителем акима Алматы стал 4 февраля 2026 года.

14 февраля 2026 года Бауржан Абжанов назначен новым начальником Национального университета обороны Казахстана. Соответствующий документ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
