Назначен новый зампредседателя АРРФР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Им стал Нуржан Турсунханов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды сегодня, 16 января 2026 года.

"Распоряжением главы государства Турсунханов Нуржан Аскарович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка", – говорится в официальном заявлении.

Нуржан Турсунханов окончил Ноттингемский университет в 2003 году по специальности "Экономика". В 2020 году завершил обучение по программе "Деловое администрирование для руководителей" в Nazarbayev University.

Турсунханов начал трудовую деятельность в 2003 году в АО "ДБ "HSBC Банк Казахстан", где работал трейдером Департамента казначейства.

В 2004-2012 годах занимал должности главного дилера и заместителя начальника управления дилинговых операций Департамента монетарных операций Национального банка.

В 2012-2015 годах работал заместителем председателя АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана".

С июня по декабрь 2015 года работал заместителем председателя АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы".

В 2015-2019 годах занимал должности начальника управления пенсионными активами и заместителя директора Департамента монетарных операций Национального Банка. С декабря 2019 года также является членом Совета директоров АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана".

С декабря 2019 года по январь 2026 года руководил Департаментом монетарных операций Национального Банка, осуществлял управление золотовалютными активами Национального банка, активами Национального фонда РК, пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда, а также активами клиентов Национального банка.

Курировал проведение операций на финансовых рынках в целях реализации денежно-кредитной политики, обеспечения наличной иностранной валютой и реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота.

С декабря 2019 года по январь 2026 года также являлся членом Совета директоров АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана".

АРРФР возглавляет Мадина Абылкасымова. Днем ранее, 15 января, она выступила с докладом перед Токаевым и сообщила, что по итогам года обеспечена устойчивость банковского сектора и завершен ежегодный цикл надзорной оценки.