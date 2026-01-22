#Казахстан в сравнении
Общество

Миннауки об игре за 500 тыс. долларов: Повысит престиж казахского языка

Казахский язык, государственный язык РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 16:13 Фото: pexels
Председатель Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования Ербол Тлешов на брифинге в СЦК 22 января 2026 года ответил на критику в адрес дорогостоящей языковой игры, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что эта игра, на которую, согласно данным из Сети, потратили около 600 тыс. долларов, должны была быть с образовательным контентом для изучения казахского языка. Но в итоге пользователи сообщают, что вместо пошагового RPG (пошаговые ролевые игры. – Прим. ред.) получили простой раннер – когда главный герой бежит и преодолевает разные препятствия.

В Миннауки признают, что замечания были, но сейчас большинство комментариев от пользователей – положительные.

"Да, мы разработали компьютерную игру "Steppe Rider". Это первая отечественная обучающая игра, разработанная в рамках концепции развития языковой политики. Да, сейчас возникают вопросы. Игра разрабатывалась как обучающая – для изучения казахского языка на уровнях А1-А2. Это как международный проект. Вообще, рыночная стоимость такой игры колеблется от 1000 до 300 тыс. долларов – это одна платформа. Наша игра состоит из трех платформ. Можно изучить казахский язык в игровой форме. В 2026 году будет обновляться", – сказал Ербол Тлешов.

По его словам, игра призвана повысить престиж казахского языка. В ее разработке участвовали более 30 человек.

"Время было сжатое – всего семь месяцев (разрабатывали. – Прим. ред.). В 2025 году разработали игру, и на 2026 год предусмотрена бесплатная гарантийная поддержка: добавление масштабной карты, новой игровой механики, соревновательного режима между пользователями, развитие игровых миров, костюмизация персонажей и улучшение графики, а также обеспечение стабильной работы. Игра регулярно будет обновляться, и десятки тысяч людей, в том числе дети, будут с помощью этой игры обучаться государственному языку – это эффективная форма обучения языку", – резюмировал спикер.

17 января 2026 года репетитор по Counter-Strike 2 Петр Постников рассказал о доходах киберспортивных тренеров. По его словам, средний доход тренера по Counter-Strike 2 составляет 80-120 тысяч рублей в месяц (около 525-788 тыс. тенге). В наиболее удачные месяцы, по его словам, заработок превышает 150 тысяч рублей – это более 985 тысяч тенге.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Каким будет ЕНТ в Казахстане с 2027 года, объяснили в Миннауки
14:30, 06 января 2026
Каким будет ЕНТ в Казахстане с 2027 года, объяснили в Миннауки
Ербол Тлешов назначен главой Комитета языковой политики
12:53, 27 марта 2023
Ербол Тлешов назначен главой Комитета языковой политики
Будут ли повышать стипендии в Казахстане в 2026 году
15:29, Сегодня
Будут ли повышать стипендии в Казахстане в 2026 году
