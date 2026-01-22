Миннауки об игре за 500 тыс. долларов: Повысит престиж казахского языка

Председатель Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования Ербол Тлешов на брифинге в СЦК 22 января 2026 года ответил на критику в адрес дорогостоящей языковой игры, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что эта игра, на которую, согласно данным из Сети, потратили около 600 тыс. долларов, должны была быть с образовательным контентом для изучения казахского языка. Но в итоге пользователи сообщают, что вместо пошагового RPG (пошаговые ролевые игры. – Прим. ред.) получили простой раннер – когда главный герой бежит и преодолевает разные препятствия.

В Миннауки признают, что замечания были, но сейчас большинство комментариев от пользователей – положительные.

"Да, мы разработали компьютерную игру "Steppe Rider". Это первая отечественная обучающая игра, разработанная в рамках концепции развития языковой политики. Да, сейчас возникают вопросы. Игра разрабатывалась как обучающая – для изучения казахского языка на уровнях А1-А2. Это как международный проект. Вообще, рыночная стоимость такой игры колеблется от 1000 до 300 тыс. долларов – это одна платформа. Наша игра состоит из трех платформ. Можно изучить казахский язык в игровой форме. В 2026 году будет обновляться", – сказал Ербол Тлешов.

По его словам, игра призвана повысить престиж казахского языка. В ее разработке участвовали более 30 человек.

"Время было сжатое – всего семь месяцев (разрабатывали. – Прим. ред.). В 2025 году разработали игру, и на 2026 год предусмотрена бесплатная гарантийная поддержка: добавление масштабной карты, новой игровой механики, соревновательного режима между пользователями, развитие игровых миров, костюмизация персонажей и улучшение графики, а также обеспечение стабильной работы. Игра регулярно будет обновляться, и десятки тысяч людей, в том числе дети, будут с помощью этой игры обучаться государственному языку – это эффективная форма обучения языку", – резюмировал спикер.

