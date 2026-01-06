#Казахстан в сравнении
Общество

Каким будет ЕНТ в Казахстане с 2027 года, объяснили в Миннауки

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 14:30 Фото: Национальный центр тестирования
Председатель Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Гульжан Джарасова 6 января 2026 года на брифинге в правительстве рассказала о предстоящих изменениях в формате единого национального тестирования (ЕНТ), передает корреспондент Zakon.kz.

Она подтвердила, что сегодня прорабатывается вопрос совершенствования ЕНТ.

"Это один из видов вступительных экзаменов в вузы. На сегодня ЕНТ ориентирован на подход к знаниям, плюс оцениваются аналитические подходы по математической и академической грамотности. Когда ИИ и информационные технологии повсеместно вводятся и меняются методы получения знаний, помимо школьных предметов, наши абитуриенты изучают дополнительную информацию из различных источников. В этом плане важно понимать, с каким багажом навыков аналитического, критического мышления приходят к нам абитуриенты – с этой точки зрения сейчас совершенствуется ЕНТ. Но в этом году ЕНТ не меняется", – заверила Джарасова.

По ее словам, со следующего года содержание заданий будут адаптироваться к международным стандартизированным тестам, позволяющим определить навыки абитуриентов.

"Это не дает нашим абитуриентам дополнительной нагрузки, а наоборот позволяет проявлять, насколько они владеют знаниями, и как они могут применять в дальнейшем обучении полученные знания. Поэтому здесь дополнительной нагрузки не будет", – пообещала спикер.

Ранее мы писали, что участникам ЕНТ-2026 объявили хорошую новость.

Азамат Сыздыкбаев
