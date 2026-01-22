#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
506.7
593.14
6.53
Общество

Могут повторно сдать ЕНТ: в Миннауки рассказали о втором шансе для выпускников 2025 года

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 17:06 Фото: Национальный центр тестирования
Председатель Комитета высшего и послевузовского образования Гульжан Джарасова на брифинге в СЦК 22 января 2026 года рассказала, как быть выпускникам школ, которые в прошлом году не сдали ЕНТ и в итоге не смогли поступить в вуз, передает корреспондент Zakon.kz.

Гульжан Джарасова напомнила, что Единое национальное тестирование абитуриенты сдают в течение года 5 раз и из них только результаты летнего ЕНТ учитываются при участии в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта.

"Если абитуриент сдавал ЕНТ в прошлом году (и не прошел. – Прим. ред.), то ему в этом году надо обязательно участвовать в тестировании, и с результатами летнего ЕНТ он может участвовать в конкурсе. Да, он может подавать документы и участвовать в конкурсе", – отметила она.

Ранее Гульжан Джарасова рассказала, ждать ли студентам индексации стипендий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Каким будет ЕНТ в Казахстане с 2027 года, объяснили в Миннауки
14:30, 06 января 2026
Каким будет ЕНТ в Казахстане с 2027 года, объяснили в Миннауки
Будут ли повышать стипендии в Казахстане в 2026 году
15:29, Сегодня
Будут ли повышать стипендии в Казахстане в 2026 году
Сколько абитуриентов попались со шпаргалками на ЕНТ-2024
19:28, 12 июля 2024
Сколько абитуриентов попались со шпаргалками на ЕНТ-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: