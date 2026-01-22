Могут повторно сдать ЕНТ: в Миннауки рассказали о втором шансе для выпускников 2025 года

Фото: Национальный центр тестирования

Председатель Комитета высшего и послевузовского образования Гульжан Джарасова на брифинге в СЦК 22 января 2026 года рассказала, как быть выпускникам школ, которые в прошлом году не сдали ЕНТ и в итоге не смогли поступить в вуз, передает корреспондент Zakon.kz.

Гульжан Джарасова напомнила, что Единое национальное тестирование абитуриенты сдают в течение года 5 раз и из них только результаты летнего ЕНТ учитываются при участии в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта. "Если абитуриент сдавал ЕНТ в прошлом году (и не прошел. – Прим. ред.), то ему в этом году надо обязательно участвовать в тестировании, и с результатами летнего ЕНТ он может участвовать в конкурсе. Да, он может подавать документы и участвовать в конкурсе", – отметила она. Ранее Гульжан Джарасова рассказала, ждать ли студентам индексации стипендий.

