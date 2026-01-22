#Казахстан в сравнении
Общество

В Алматы ограничили доступ к популярнейшему леднику

лед, горы, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 18:05 Фото: pexels
Администрация Иле-Алатауского национального природного парка выступила с важным заявлением к любителям горных походов, сообщает Zakon.kz.

В обращении отмечено, что в связи с высоким уровнем лавинной опасности на леднике Богдановича и в курортной зоне "Шымбулак" в бассейне реки Киши Алматы необходимо соблюдать установленные ограничения.

Ледник Богдановича находится на особо охраняемой природной территории и относится к зоне экологической стабилизации с заповедным режимом охраны.

Специалисты подчеркивают, что с учетом снежного покрова, высоты территории и наличия лавиноопасных участков пребывание туристов и граждан в этих зонах может быть опасно для жизни и здоровья.

Для обеспечения безопасности и соблюдения закона ГНПП "Иле-Алатау" настоятельно рекомендует:

  • Ограничить посещение лавиноопасных участков.
  • Не выходить на несанкционированные маршруты.
  • Соблюдать режим заповедной зоны.

Горы красивы, но опасны. Довольно часто многие безответственно относятся к прогулкам и походам в горы. И зря. Ведь особенно зимние походы требуют отдельной подготовки и повышенной осторожности.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
