В Алматы ограничили доступ к популярнейшему леднику
В обращении отмечено, что в связи с высоким уровнем лавинной опасности на леднике Богдановича и в курортной зоне "Шымбулак" в бассейне реки Киши Алматы необходимо соблюдать установленные ограничения.
Ледник Богдановича находится на особо охраняемой природной территории и относится к зоне экологической стабилизации с заповедным режимом охраны.
Специалисты подчеркивают, что с учетом снежного покрова, высоты территории и наличия лавиноопасных участков пребывание туристов и граждан в этих зонах может быть опасно для жизни и здоровья.
Для обеспечения безопасности и соблюдения закона ГНПП "Иле-Алатау" настоятельно рекомендует:
- Ограничить посещение лавиноопасных участков.
- Не выходить на несанкционированные маршруты.
- Соблюдать режим заповедной зоны.
Горы красивы, но опасны. Довольно часто многие безответственно относятся к прогулкам и походам в горы. И зря. Ведь особенно зимние походы требуют отдельной подготовки и повышенной осторожности.