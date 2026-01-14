Что нужно знать перед выходом в горы зимой: советы казахстанцам
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Горы красивы, но опасны. Довольно часто многие безответственно относятся к прогулкам и походам в горы. И зря. Ведь особенно зимние походы требуют отдельной подготовки и повышенной осторожности, сообщает Zakon.kz.
Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана уточняют, что нестабильный снежный покров, резкие изменения погоды и сход снежных лавин – одни из основных источников опасности.
Так, эксперты ведомства опубликовали видеоролик, в котором показаны правила подготовки к выходу в горы, признаки лавинной опасности и основы безопасного передвижения.
Вот важные подсказки о том, что нужно сделать перед выходом:
- заранее посмотрите лавинный прогноз;
- проверьте исправность приборов;
- распланируйте маршрут.
Уже в горах помните, что свежий снег опасен. Также склоны выше 30° несут большой риск.
Сотрудники МЧС настоятельно просят соблюдать эти требования:
"В случае угрозы – звоните по номеру 112".
Материал по теме
Самоуверенность и подготовка: из-за чего погибают альпинисты в горах Алматы и области
В начале января 2026 года алматинские активисты сняли шуточное видео, чтобы привлечь внимание к мусору в горах.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript