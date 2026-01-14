#Казахстан в сравнении
Что нужно знать перед выходом в горы зимой: советы казахстанцам

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 15:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Горы красивы, но опасны. Довольно часто многие безответственно относятся к прогулкам и походам в горы. И зря. Ведь особенно зимние походы требуют отдельной подготовки и повышенной осторожности, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана уточняют, что нестабильный снежный покров, резкие изменения погоды и сход снежных лавин – одни из основных источников опасности.

Так, эксперты ведомства опубликовали видеоролик, в котором показаны правила подготовки к выходу в горы, признаки лавинной опасности и основы безопасного передвижения.

Вот важные подсказки о том, что нужно сделать перед выходом:

  • заранее посмотрите лавинный прогноз;
  • проверьте исправность приборов;
  • распланируйте маршрут.

Уже в горах помните, что свежий снег опасен. Также склоны выше 30° несут большой риск.

Сотрудники МЧС настоятельно просят соблюдать эти требования:

"В случае угрозы – звоните по номеру 112".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 15:38
Самоуверенность и подготовка: из-за чего погибают альпинисты в горах Алматы и области

В начале января 2026 года алматинские активисты сняли шуточное видео, чтобы привлечь внимание к мусору в горах.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
