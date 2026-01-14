Что нужно знать перед выходом в горы зимой: советы казахстанцам

Горы красивы, но опасны. Довольно часто многие безответственно относятся к прогулкам и походам в горы. И зря. Ведь особенно зимние походы требуют отдельной подготовки и повышенной осторожности, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана уточняют, что нестабильный снежный покров, резкие изменения погоды и сход снежных лавин – одни из основных источников опасности.

Так, эксперты ведомства опубликовали видеоролик, в котором показаны правила подготовки к выходу в горы, признаки лавинной опасности и основы безопасного передвижения.

Вот важные подсказки о том, что нужно сделать перед выходом:

заранее посмотрите лавинный прогноз;

проверьте исправность приборов;

распланируйте маршрут.

Уже в горах помните, что свежий снег опасен. Также склоны выше 30° несут большой риск.

Сотрудники МЧС настоятельно просят соблюдать эти требования:

"В случае угрозы – звоните по номеру 112".

