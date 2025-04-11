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События

Горы стали розовыми – завораживающие кадры цветущих диких абрикосов

В горах под Алматы зацвели дикие абрикосы, Иле-Алатау, видео, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 17:32 Фото: pixabay
В Иле-Алатауском национальном природном парке Казахстана зацвели рощи диких абрикосов, сообщает Zakon.kz.

В Комитете лесного хозяйства отмечают, что это один из ярких и красивых признаков весны.

"В Красную книгу Казахстана занесено 37 видов растений Иле-Алатауского национального природного парка. В том числе и дикие абрикосы, которые относятся к редким видам и требуют дальнейшего изучения, наблюдения за состоянием и особой защиты. Для этого в 2007 году в Талгарском филиале, Котырбулакском лесничестве создан лесной генетический резерват абрикоса и общая площадь составляет 168 га", – рассказали в ведомстве.

Цветение диких абрикосов не только экологически значимое явление, но и живописное природное событие.

В Мангистауской области тем временем пустыню украсил редкий тюльпан согдийский, растущий на песке и занесенный в Красную книгу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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