Горы стали розовыми – завораживающие кадры цветущих диких абрикосов

В Иле-Алатауском национальном природном парке Казахстана зацвели рощи диких абрикосов, сообщает Zakon.kz.

В Комитете лесного хозяйства отмечают, что это один из ярких и красивых признаков весны.

"В Красную книгу Казахстана занесено 37 видов растений Иле-Алатауского национального природного парка. В том числе и дикие абрикосы, которые относятся к редким видам и требуют дальнейшего изучения, наблюдения за состоянием и особой защиты. Для этого в 2007 году в Талгарском филиале, Котырбулакском лесничестве создан лесной генетический резерват абрикоса и общая площадь составляет 168 га", – рассказали в ведомстве.

Цветение диких абрикосов не только экологически значимое явление, но и живописное природное событие.

В Мангистауской области тем временем пустыню украсил редкий тюльпан согдийский, растущий на песке и занесенный в Красную книгу.