Горы стали розовыми – завораживающие кадры цветущих диких абрикосов
Фото: pixabay
В Иле-Алатауском национальном природном парке Казахстана зацвели рощи диких абрикосов, сообщает Zakon.kz.
В Комитете лесного хозяйства отмечают, что это один из ярких и красивых признаков весны.
"В Красную книгу Казахстана занесено 37 видов растений Иле-Алатауского национального природного парка. В том числе и дикие абрикосы, которые относятся к редким видам и требуют дальнейшего изучения, наблюдения за состоянием и особой защиты. Для этого в 2007 году в Талгарском филиале, Котырбулакском лесничестве создан лесной генетический резерват абрикоса и общая площадь составляет 168 га", – рассказали в ведомстве.
Цветение диких абрикосов не только экологически значимое явление, но и живописное природное событие.
В Мангистауской области тем временем пустыню украсил редкий тюльпан согдийский, растущий на песке и занесенный в Красную книгу.
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