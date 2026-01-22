#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
506.7
593.14
6.53
Общество

Шымкент расширяет безалкогольные инициативы

Пять населенных пунктов Шымкента живут без алкоголя, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 20:06 Фото: pixabay
В Шымкенте жители пятого населенного пункта выбрали здоровый образ жизни и отказались от алкоголя, сообщает Zakon.kz.

"Otyrar.kz" пишет, что Шымкент последовательно делает выбор в пользу здорового образа жизни. В городе набирает популярность безалкогольная инициатива, к которой присоединяются все больше жителей. На этот раз к инициативе присоединился населенный пункт Бозарық.

Торговля спиртным приносит ощутимую прибыль как реализаторам, так и государственному бюджету. Но продавцы в местных торговых точках считают, что отказ от продаж алкоголя не скажется на потоке клиентов и не приведет к убыткам.

"В магазине без алкоголя торговля идет очень хорошо. Можно успешно работать и без спиртного. Это действительно хорошая инициатива", – считает продавец Гани Айтбаев.

Безалкогольная инициатива объединила жителей, предпринимателей и представителей правоохранительных органов. Подобные акции поддерживают многие люди.

"В Бозарыке живут люди, приехавшие из разных регионов, у каждого свой менталитет. Чтобы сплотить жителей и укрепить единство, старшее поколение и молодежь решили полностью отказаться от алкоголя и последовательно продолжать эти инициативы", – сказал житель микрорайона Бозарык Алмасхан Есбаев.

Начальник отдела Абайской районной прокуратуры Алма Сатканбаева отметила, что отказ от спиртного напрямую повлияет на криминогенную ситуацию. Без алкоголя будет меньше семейных ссор, конфликтов и, как следствие, правонарушений.

"Данное мероприятие проводится с целью профилактики правонарушений, в том числе семейных, а также для формирования здорового образа жизни".Алма Сатканбаева

В настоящее время в Шымкенте уже пять населенных пунктов живут без алкоголя. В их числе Шапырашты, Жыланбұзған, Өтеміс, Жиделі и Бозарық.

Более 50 сел Атырауской области отказались от алкоголя. Люди сами осознали, что жизнь без алкоголя – это гармония, уважение и забота друг о друге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Жители жилого массива Шымкента приняли сухой закон
07:13, 11 июля 2023
Жители жилого массива Шымкента приняли сухой закон
В Шымкенте восьмерых человек покусали пауки
21:06, 17 июня 2023
В Шымкенте восьмерых человек покусали пауки
В Казахстане разработали дорожную карту по пропаганде здорового образа жизни
16:43, 13 апреля 2023
В Казахстане разработали дорожную карту по пропаганде здорового образа жизни
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: