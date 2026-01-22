Шымкент расширяет безалкогольные инициативы

В Шымкенте жители пятого населенного пункта выбрали здоровый образ жизни и отказались от алкоголя, сообщает Zakon.kz.

"Otyrar.kz" пишет, что Шымкент последовательно делает выбор в пользу здорового образа жизни. В городе набирает популярность безалкогольная инициатива, к которой присоединяются все больше жителей. На этот раз к инициативе присоединился населенный пункт Бозарық.

Торговля спиртным приносит ощутимую прибыль как реализаторам, так и государственному бюджету. Но продавцы в местных торговых точках считают, что отказ от продаж алкоголя не скажется на потоке клиентов и не приведет к убыткам.

"В магазине без алкоголя торговля идет очень хорошо. Можно успешно работать и без спиртного. Это действительно хорошая инициатива", – считает продавец Гани Айтбаев.

Безалкогольная инициатива объединила жителей, предпринимателей и представителей правоохранительных органов. Подобные акции поддерживают многие люди.

"В Бозарыке живут люди, приехавшие из разных регионов, у каждого свой менталитет. Чтобы сплотить жителей и укрепить единство, старшее поколение и молодежь решили полностью отказаться от алкоголя и последовательно продолжать эти инициативы", – сказал житель микрорайона Бозарык Алмасхан Есбаев.

Начальник отдела Абайской районной прокуратуры Алма Сатканбаева отметила, что отказ от спиртного напрямую повлияет на криминогенную ситуацию. Без алкоголя будет меньше семейных ссор, конфликтов и, как следствие, правонарушений.

"Данное мероприятие проводится с целью профилактики правонарушений, в том числе семейных, а также для формирования здорового образа жизни". Алма Сатканбаева

В настоящее время в Шымкенте уже пять населенных пунктов живут без алкоголя. В их числе Шапырашты, Жыланбұзған, Өтеміс, Жиделі и Бозарық.

Более 50 сел Атырауской области отказались от алкоголя. Люди сами осознали, что жизнь без алкоголя – это гармония, уважение и забота друг о друге.