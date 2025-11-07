#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
526.79
606.34
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
526.79
606.34
6.51
События

Почему более 50 сел Атырауской области отказались от алкоголя

село отказалось от алкоголя, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 18:13 Фото: polisia.kz
Село Енбекшил Махамбетского района Атырауской области, где проживает 272 жителя, отказалось от алкоголя, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, в селе функционируют школа, медицинский пункт и один магазин, обеспечивающий жителей товарами первой необходимости. По словам исполняющего обязанности начальника отделения общественной безопасности Айдоса Сеитказиева, основа порядка в селе – это согласие и ответственность самих жителей.

"В этом году жители единогласно приняли решение отказаться от продажи и употребления алкогольных напитков. Люди сами осознали, что жизнь без алкоголя – это гармония, уважение и забота друг о друге", – отметил Айдос Сеитказиев.

В Атырауской области более 50 населенных пунктов добровольно отказались от употребления алкоголя. В таких селах уровень общественного порядка значительно выше, а атмосфера доверия и взаимоуважения – крепче.

Ранее сообщалось, к чему привел отказ от продажи алкоголя в селах Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Очередное село отказалось от алкоголя
08:43, 02 июля 2023
Очередное село отказалось от алкоголя
В Туркестанской области два села отказались от алкоголя
06:26, 13 июня 2023
В Туркестанской области два села отказались от алкоголя
Еще одно село в Казахстане полностью отказалось от алкоголя
11:02, 04 мая 2024
Еще одно село в Казахстане полностью отказалось от алкоголя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: