Почему более 50 сел Атырауской области отказались от алкоголя

Село Енбекшил Махамбетского района Атырауской области, где проживает 272 жителя, отказалось от алкоголя, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, в селе функционируют школа, медицинский пункт и один магазин, обеспечивающий жителей товарами первой необходимости. По словам исполняющего обязанности начальника отделения общественной безопасности Айдоса Сеитказиева, основа порядка в селе – это согласие и ответственность самих жителей.

"В этом году жители единогласно приняли решение отказаться от продажи и употребления алкогольных напитков. Люди сами осознали, что жизнь без алкоголя – это гармония, уважение и забота друг о друге", – отметил Айдос Сеитказиев.

В Атырауской области более 50 населенных пунктов добровольно отказались от употребления алкоголя. В таких селах уровень общественного порядка значительно выше, а атмосфера доверия и взаимоуважения – крепче.

Ранее сообщалось, к чему привел отказ от продажи алкоголя в селах Казахстана.