#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
505.71
591.43
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
505.71
591.43
6.65
Общество

Казахстанская авиакомпания приостановила полеты в Грузию

Кутаиси, Грузия, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 14:13 Фото: pixabay
Казахстанская бюджетная авиакомпания FlyArystan (дочерняя компания АО "Эйр Астана") сегодня, 23 января 2026 года, сделала важное заявление касательно полетов в Грузию, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что полеты из столицы Казахстана в один из древнейших городов Грузии – Кутаиси – приостанавливаются до середины марта.

"По направлению Астана – Кутаиси выполнение рейсов было временно приостановлено в период с 1 февраля по 15 марта 2026 года в рамках оптимизации программы полетов. С 16 марта 2026 года рейсы по данному маршруту возобновляются".Пресс-служба FlyArystan

Отмечается, что актуальное расписание полетов можно проверить на официальном сайте www.flyarystan.com, а также в мобильном приложении авиакомпании.

"При отмене рейса по вине авиаперевозчика пассажирам предоставляется на выбор одно бесплатное перебронирование на доступные рейсы авиакомпании либо полный возврат стоимости авиабилета. В случае, если билет был приобретен на официальном сайте или в мобильном приложении FlyArystan, внести изменения можно самостоятельно в разделе "Управление бронированием". Если билет был оформлен через сторонние платформы или агентства, пассажирам необходимо обращаться по месту покупки", – добавили в пресс-службе.

15 января 2026 года стало известно, что FlyArystan поменял маршруты из-за ситуации в Иране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
FlyArystan обратился к пассажирам с важной рекомендацией
10:16, 08 сентября 2025
FlyArystan обратился к пассажирам с важной рекомендацией
Казахстанцам, планирующим путешествие в Шарм-эль-Шейх, сообщили важную новость
16:03, 27 августа 2025
Казахстанцам, планирующим путешествие в Шарм-эль-Шейх, сообщили важную новость
Еще одна казахстанская авиакомпания заявила о переносе рейсов в аэропорту Астаны
14:09, 20 августа 2025
Еще одна казахстанская авиакомпания заявила о переносе рейсов в аэропорту Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: