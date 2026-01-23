Казахстанская авиакомпания приостановила полеты в Грузию

Казахстанская бюджетная авиакомпания FlyArystan (дочерняя компания АО "Эйр Астана") сегодня, 23 января 2026 года, сделала важное заявление касательно полетов в Грузию, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что полеты из столицы Казахстана в один из древнейших городов Грузии – Кутаиси – приостанавливаются до середины марта.

"По направлению Астана – Кутаиси выполнение рейсов было временно приостановлено в период с 1 февраля по 15 марта 2026 года в рамках оптимизации программы полетов. С 16 марта 2026 года рейсы по данному маршруту возобновляются". Пресс-служба FlyArystan

Отмечается, что актуальное расписание полетов можно проверить на официальном сайте www.flyarystan.com, а также в мобильном приложении авиакомпании.

"При отмене рейса по вине авиаперевозчика пассажирам предоставляется на выбор одно бесплатное перебронирование на доступные рейсы авиакомпании либо полный возврат стоимости авиабилета. В случае, если билет был приобретен на официальном сайте или в мобильном приложении FlyArystan, внести изменения можно самостоятельно в разделе "Управление бронированием". Если билет был оформлен через сторонние платформы или агентства, пассажирам необходимо обращаться по месту покупки", – добавили в пресс-службе.

15 января 2026 года стало известно, что FlyArystan поменял маршруты из-за ситуации в Иране.