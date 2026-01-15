Еще одна казахстанская авиакомпания поменяла маршруты из-за ситуации в Иране
В публикации за 15 января 2026 года сказано:
"На текущий момент ситуация с воздушным пространством Ирана повлияет на выполнение двух рейсов авиакомпании, запланированных на 17 января 2026 года: Атырау – Доха и Актау – Дубай".
В настоящее время, по данным FlyArystan, рассматриваются возможные маршруты выполнения данных рейсов в облет воздушного пространства Ирана.
Ранее к пассажирам из-за ситуации в Иране обращалась другая авиакомпания Казахстана.
"Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана".Пресс-служба Air Astana
Не так давно в СМИ появилась информация о том, что США могут ударить по Ирану. После этого Иран временно закрыл свое воздушное пространство для всех самолетов, кроме международных рейсов с ранее полученным разрешением.
Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года. Изначально люди проводили мирные митинги из-за взлета цен и резкого падения курса иранского риала по отношению к доллару США: за год доллар подорожал примерно на 80%. Позднее протесты переросли в крупнейшую волну народного недовольства с 2022 года.