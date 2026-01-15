#Казахстан в сравнении
Общество

Еще одна казахстанская авиакомпания поменяла маршруты из-за ситуации в Иране

Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 10:28 Фото: Zakon.kz
Власти Ирана закрыли небо на фоне сообщений о возможной атаке США. В связи с этим казахстанская авиакомпания FlyArystan выступила с важным заявлением, сообщает Zakon.kz.

В публикации за 15 января 2026 года сказано:

"На текущий момент ситуация с воздушным пространством Ирана повлияет на выполнение двух рейсов авиакомпании, запланированных на 17 января 2026 года: Атырау – Доха и Актау – Дубай".

В настоящее время, по данным FlyArystan, рассматриваются возможные маршруты выполнения данных рейсов в облет воздушного пространства Ирана.

Ранее к пассажирам из-за ситуации в Иране обращалась другая авиакомпания Казахстана.

"Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана".Пресс-служба Air Astana

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что США могут ударить по Ирану. После этого Иран временно закрыл свое воздушное пространство для всех самолетов, кроме международных рейсов с ранее полученным разрешением.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 10:28
Десятки погибших, тысячи задержанных: что происходит в Иране

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года. Изначально люди проводили мирные митинги из-за взлета цен и резкого падения курса иранского риала по отношению к доллару США: за год доллар подорожал примерно на 80%. Позднее протесты переросли в крупнейшую волну народного недовольства с 2022 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
