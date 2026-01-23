#Казахстан в сравнении
Общество

"Закон и порядок": в Астане прошла выставка о вреде наркотиков для молодежи

О вреде наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 16:12 Фото: акимат города Астаны
В рамках принципа "Закон и порядок" в Казахском агротехническом исследовательском университете имени С. Сейфуллина в Астане прошла общественно-просветительская выставка и открытая диалоговая площадка "Мир без наркотиков".

Мероприятие было организовано Департаментом полиции Астаны и КазАТИУ им. С. Сейфуллина. В ходе совещания сотрудники полиции и члены Совета по профилактике наркопреступности провели разъяснительную работу для студентов об опасных последствиях незаконного оборота и употребления наркотических средств, ответственности перед законом, а также важности формирования антинаркотической сознательной позиции.

Фото: акимат города Астаны

Мероприятие было организовано Департаментом полиции Астаны и КазАТИУ им. С. Сейфуллина. В ходе совещания сотрудники полиции и члены Совета по профилактике наркопреступности провели разъяснительную работу для студентов об опасных последствиях незаконного оборота и употребления наркотических средств, ответственности перед законом, а также важности формирования антинаркотической сознательной позиции.

Фото: акимат города Астаны

На выставке были представлены фотографии и наглядные материалы, отражающие социальные и гуманистические аспекты борьбы с наркозависимостью. Экспозиция наглядно продемонстрировала последствия употребления запрещенных веществ, она была направлена на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, студентам была прочитана лекция на тему "Профилактика наркопреступлений и формирование антинаркотической позиции". Лекцию провела начальник отдела профилактики и межведомственной координации Департамента полиции города Астаны, секретарь межведомственной комиссии по противодействию наркопреступности, подполковник полиции Алия Кибаткызы.

Фото: акимат города Астаны

"Профилактика наркопреступности не должна ограничиваться только правоохранительными мерами. Главное – воздействовать на умы молодых людей, правильно формировать их жизненные ценности. Встречи в таком открытом формате будут способствовать тому, чтобы студенты мыслили и делали здоровый и осознанный выбор", – сказала подполковник полиции.

Фото: акимат города Астаны

Айсулу Омарова
