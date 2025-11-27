Илья Ильин и Ангелина Лукас встретились со студентами Астаны

Именитые спортсмены Казахстана встретились со студенческой молодежью Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина, сообщает Zakon.kz.

Там, в рамках нарратива "Закон и порядок" прошла масштабная профилактическая акция "Астана – есірткісіз қала", организованная Управлением по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны, передает официальный сайт акимата столицы.

Акция собрала студентов, известных спортсменов, общественных деятелей, лидеров мнений и специалистов в сфере психического здоровья. В числе гостей – чемпионы мира и мастера спорта международного класса Ангелина Лукас, Илья Ильин, Василий Тахтай, Нурсултан Алиакбаров, Алибек Ермағамбетов.

Именитый тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин выступил перед студентами, отметив важность работы реабилитационных центров и усилий специалистов.

"Ставьте смелые цели, держите форму, занимайтесь делом. Казахстану нужны вы – сильные, здоровые и уверенные в себе", – сказал Ильин.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

С начала года в рамках работы по борьбе с наркопреступностью столичная полиция провела более 600 встреч со школьниками, студентами, спортсменами, волонтерами и молодежными объединениями. В рамках совместных акций с центром "Астана жастары":

закрашено свыше 2,5 тыс. наркограффити;

заблокированы сайты, распространявшие запрещенный контент.

Днями ранее стало известно, что Министерство внутренних дел пресекло деятельность наркогрупп по всему Казахстану.