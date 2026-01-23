#Казахстан в сравнении
Общество

15 тысяч "пациентов-призраков": аферу на 80 млн тенге раскрыли в Астане

Зал суда, суд, приговор, судебный процесс, судебная система, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 17:46 Фото: Zakon.kz
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 21 января 2026 года огласили приговор по факту мошенничества в крупном размере, сообщает Zakon.kz.

23 января в уголовном суде рассказали, что на скамье подсудимых были двое – учредитель медорганизации и специалист "Астанинского филиала Национального научного центра развития здравоохранения".

"Судом установлено, что Н., являясь учредителем медорганизации ТОО, с апреля по июль 2023 года организовал незаконную схему фиктивного прикрепления граждан к своей медицинской организации с целью хищения денежных средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Для реализации замысла он предложил специалисту А. "Астанинского филиала Национального научного центра развития здравоохранения" за денежное вознаграждение обеспечить незаконное одобрение и утверждение фиктивных заявок по прикреплению граждан. А. согласился и, используя свое служебное положение, утвердил фиктивные заявки", – говорится в сообщении суда.

В результате к медорганизации фиктивно прикрепили более 15 тысяч человек, что повлекло незаконное получение денег ФСМС. Согласно заключению специалиста, фонду причинен ущерб в особо крупном размере на сумму около 80 млн тенге. Полученные незаконным путем деньги подсудимые распределили между собой.

Подсудимые вину признали полностью. Причиненный ущерб возмещен не был. С учетом этого суд назначил учредителю медорганизации наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Специалисту "Астанинского филиала Национального научного центра развития здравоохранения" назначено 3 года лишения свободы, на основании закона об амнистии срок наказания сокращен на 1/5 и окончательно определен в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Алматы за хищение более миллиарда тенге осуждены трое бывших сотрудников FlyArystan.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
