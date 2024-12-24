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События

Астанчанина посадили за масштабный обман родных и знакомых на 57 млн тенге

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель в наручниках, человек в наручниках, преступник в наручниках, преступление , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 16:20 Фото: pexels
В Межрайонным суде по уголовным делам Астаны огласили приговор мужчине по факту 15 фактов мошенничества в крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, подсудимый, под предлогом покупки по выгодным ценам транспорта в Корее, а также квартир по госпрограмме, с декабря 2023 года по август 2024 года выудил у близких родственников своей жены и у знакомых (15 потерпевших) свыше 57 миллионов тенге.

Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей, вещественными доказательствами и материалами уголовного дела.

"Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание судом признаны чистосердечное раскаяние, признание вины, наличие малолетнего ребенка. Отягчающим обстоятельством в действиях подсудимого судом признан опасный рецидив преступлений", – отметили в суде.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана из России экстрадировали мужчину, который, обещая доставить из Кореи машины по цене ниже рыночной, обманным путем завладел деньгами алматинцев на сумму свыше 145 млн тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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