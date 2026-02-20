Блогеров и предпринимателя осудили в Алматы по делу о шантаже на 61 млн тенге

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы с участием присяжных заседателей рассмотрели уголовное дело предпринимателя и блогеров по факту вымогательства под угрозой распространения компрометирующих сведений, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной судом Алматы информации, с 20 по 22 января 2025 года четверо подсудимых, угрожая потерпевшему распространением компрометирующих сведений, требовали от него отказаться от требований вернуть долги в размере 20 млн и 23 млн тенге по исполнительным листам, а также заплатить им 18 млн тенге.

"Кроме того, органами досудебного расследования одному подсудимому предъявлено обвинение в вымогательстве у сотрудника полиции 40 000 тенге под угрозой распространения в отношении последнего компрометирующих материалов в социальных сетях", – сообщили в суде 20 февраля 2026 года.

Подсудимые вину не признали и просили суд их оправдать.

Вердиктом присяжных заседателей подсудимые признаны виновными и осуждены к 9 годам лишения свободы каждый. По эпизоду вымогательства у сотрудника полиции подсудимый оправдан.

Приговор не вступил в законную силу.

23 января в полиции Алматы показали видео задержания осужденных.