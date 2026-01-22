Корь снова в Астане: заболевают непривитые дети

В Астане продолжается регистрация случаев заболевания корью – одной из самых заразных вирусных инфекций в мире, передает корреспондент Zakon.kz.

Главный санитарный врач Астаны Айгуль Шагалтаева отметила, что с начала 2026 года в столице зарегистрировано 384 первичных случая кори, из них 234 (61%) – подтверждены лабораторно.

"Особую тревогу вызывает тот факт, что большинство заболевших – дети. Из 234 подтвержденных случаев 218 (93,2%) приходятся на детей до 14 лет. Показатель заболеваемости по подтвержденным случаям составил 14,8 на 100 тыс. населения", – подчеркнула она.

В основной группе риска, по словам Шагалтаевой, непривитые дети. На них приходится около 93,5% всех заболевших или 219 случаев. При этом в 61,5% случаев (144 ребенка) причиной отсутствия защиты стал отказ родителей от вакцинации.

"Еще 26,5% заболевших – дети, не достигшие возраста вакцинации. Эти малыши особенно уязвимы, поскольку их защита напрямую зависит от так называемого коллективного иммунитета – уровня привитости окружающих. Дети, посещающие детские сады, составляют 14% заболевших, что обусловлено высокой плотностью контактов в детских коллективах. Школьники формируют 7% случаев, а студенты – 5%. На прочие категории населения приходится около 10% случаев, включая взрослых без прививок или с утраченным иммунитетом", – отметила спикер.

Врачи отмечают, что корь – это острая вирусная инфекция с чрезвычайно высокой контагиозностью: при контакте с заболевшим заражаются до 90-95% незащищенных людей. Вирус передается воздушно-капельным путем – при кашле, чихании и даже обычном разговоре – и способен сохраняться в воздухе закрытых помещений до 2 часов.

"В настоящее время в поликлиниках Астаны проводится "догоняющая" вакцинация детей и подростков, ранее пропустивших плановые прививки. Кроме того, для непривитых лиц или людей с неизвестным вакцинальным статусом проводится экстренная иммунизация в течение 72 часов после контакта с заболевшим, что позволяет предотвратить развитие заболевания и разорвать цепочку передачи вируса", – резюмировала главный санврач Астаны.

25 сентября 2025 года врач-инфекционист Динагуль Баешева рассказала о самом грозном осложнении кори. В их числе и бактериальные осложнения в виде пневмонии, бронхита, отита и синусита.